Mauro Sabbadini: “Zapata y Estrada representan la corrupción moral en la política”

Sabbadini encabeza la fórmula del Frente “Salta Va Con Felicidad” junto a Jimena Loayza.



El presidente del Partido Felicidad habló en referencia a la campaña que lleva adelante el espacio político, recordando que en el año 2.010 llegó a Salta donde conoció al entonces intendente Miguel Isa, momento en el que se sumó a la función pública a través de la Municipalidad de Salta. “Me proponen integrar los equipos del municipio para que volcara mi experiencia”, explicó.

Mauro Sabbadini comentó que su inicio en la participación política fue a través de lo social en el voluntariado, al que conoció luego de la década de los ´90, época en que la situación económica del país terminó fundiendo a su familia.

Entre los logros de su gestión, el candidato a gobernador recordó lo que fue un Centro de Asistencia a los emprendedores que recibió menciones internacionales y se replicó en la Argentina. También, destacó la ejecución de la casa de la historia y la cultura del bicentenario.



Hasta el 2.013, Sabaddini fue subsecretario de Desarrollo y Cooperación, para luego asumir el cargo de secretario de Gobierno y la Jefatura de gabinete por delegación del intendente Isa.Tras salir de la Municipalidad, fue coordinador del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia.

Las propuestas de Felicidad

Por FM Ya el candidato de Felicidad planteó en su plataforma electoral la intervención directa del estado en las inversiones mineras del litio a nivel provincial. El candidato se distanció de la idea de la declaración del mineral como un Recurso Estratégico Nacional, pero también remarcó las diferencias con el modelo de inversiones mineras que potencia la Provincia.

“Nosotros en esto somos muy claros, la extranjerización que impulsa Sáenz, la sostienen en términos de procesos legales de llegada de capitales extranjeros que generan como un poco de desarrollo, generar empleo, generar un poco de riqueza. Pero cuando deja esa negociación, cuando se van queda tierra arrasada”, diagnosticó el referente.

Sabbadini sostuvo en ese marco que el recurso se explota en una lógica absolutamente liberal y que tiene un plan para la industrialización del litio.

La posición con el campo popular

Sabbadini reconoció que Felicidad forma parte del campo nacional popular humanista, que reconoce en el armado del Frente de Todos, y explicó la decisión de salir con lista propia.

“Hemos participado en diálogo con los partidos que allí se referencian también. Lamentablemente en el año 2.021. Tuvimos que dar un paso al costado porque en aquel momento de esto que hoy denunciamos con claridad y contundencia, como la corrupción moral de la política en el año 2021”, explicó el referente.

En ese sentido, Sabbadini sostuvo que en el 2.021 con el desembarco de Estrada al Frente de Todos en la elección a diputados nacionales.

Y añadió: “En aquel momento nosotros decidimos no acompañar porque había profundas contradicciones, exigimos un ministerio de mujeres y no se había creado la secretaría todavía, por ejemplo, exigimos un ministro de seguridad con un perfil diferente. Estábamos muy lejos del Gobierno de ese entonces y no aceptamos ser parte de eso”.

En ese sentido, Sabbadini sostuvo que en consonancia con lo que paso en 2.021, Avancemos replicó la experiencia. En ese sentido, consideró que Zapata y Estrada representan “la corrupción moral en la política”.

“Entonces, ante la incoherencia, por un lado, ante el descenso grosero del umbral ético de algunos espacios y algunas personas decidimos salir solos en un desafío que es gigantesco, pero que cada día que pasa vemos con mucha alegría y satisfacción que se suman adherentes en toda la provincia”, sentenció.