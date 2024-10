Entra a la Legislatura el proyecto para eliminar las PASO en Salta

Aunque falta tiempo para reencontrarse con el cuarto oscuro, las elecciones 2025 comienzan a ser noticia en Salta: Ocurre que esta semana ingresará a la Legislatura el proyecto para que se eliminen las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Así lo consignó el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, quien en diálogo con El Tribuno indicó que será este lunes cuando el parlamento salteño reciba el proyecto, adelantando igualmente que el voto electrónico seguirá vigente, pese a que a nivel nacional se usará la boleta única papel.

"El lunes enviaremos un proyecto para eliminar las PASO; hemos trabajado una iniciativa receptando diversas opiniones jurídicas", manifestó Villada quien entiende que el análisis de la iniciativa abarcará el trabajo legislativo durante octubre.

El proyecto marca las reglas de las elecciones generales: el Poder Ejecutivo debe convocar a comicios por lo menos con 180 días de anticipación; es decir, seis meses antes.

Del mismo modo, reflexionó que las elecciones PASO "claramente no han dado resultados y hay consenso mayoritario en avanzar en su eliminación y la prueba más contundente de que no han dado resultado es que durante dos elecciones: 2021 y 2023 no se utilizaron y no pasó nada", apuntó.

Sobre las elecciones venideras, Villada mencionó que en Salta seguirá usándose el sistema de voto electrónico. También que de 60 municipios, 25 elegirán concejales, los otros al tenemos cinco ediles o menos, no lo hará; esto por los nuevos parámetros establecidos en la reforma de la Constitución Provincial.