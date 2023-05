Alberto Fernández en Salta: “El norte tiene una gran oportunidad por las reservas de litio”

Sin anuncios oficiales, el presidente Alberto Fernández, llegó a Salta y recorrió obras junto al gobernador Gustavo Sáenz. En Finca Las Costas ambos emitieron un comunicado donde reforzaron el espíritu federal de trabajo.

“El norte argentino tiene una gran oportunidad por las reservas del litio que no se puede desaprovechar”, dijo Alberto.

El presidente recordó cómo fue su primer encuentro con Gustavo Sáenz cuando fue electo gobernador y destacó su compromiso por traer obras. “En una de las primeras visitas que me hizo Gustavo cuando asumió como gobernador, vino críticamente a decirme que no había ni una obra pública del estado nacional en Salta y dije, esto no puede ser”.

“El gobernador tenía razón, no habíamos comenzado nada en Salta y ahí nos pusimos en marcha. Para que las obras públicas puedan avanzar definitivamente necesitan de todos. Cuando trabajamos juntos, los resultados están a la vista”, remarcó.

Explicó las obras que visitó en Salta y como estas van a cambiar la realidad de los salteños, particularmente con la planta depuradora y Casa Activa, un proyecto destinado a cuidar a los adultos mayores.

“A mi peor enemigo no le deseo gobernar en una pandemia, pero nosotros pudimos sobrellevarlo y salir adelante. Después vino la guerra, pudimos sobrellevarla y salir adelante y ahora hacemos lo mismo con el enorme daño que le hizo a nuestra economía la sequía. El norte argentino tiene una gran oportunidad por las reservas de litio que tenemos y las posibilidades de desarrollarnos en muchas otras cosas”.

Por su parte el gobernador Gustavo Sáenz destacó la visita presidencial y revalidó su compromiso para darle continuidad a las obras, ya que la situación particular de la planta depuradora “evidencia que los gobiernos no tienen continuidad en obras de infraestructura y es lo que nos lleva a estar en situaciones complejas con agua, luz, todo lo que tiene que ver con saneamiento”.

“Celebro estas obras que no se ven pero que igualan oportunidades, dignifican a los salteños y argentinos. Nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos y mostramos las obras que se están haciendo”, destacó.

También aprovechó la oportunidad de hacerle un pedido especial. “Presidente no voy a dejar de pedirle por la ruta 51 que es anhelada, histórica, querida y soñada por los salteños que es nuestra salida al pacífico. Estoy seguro que si nos ponemos a trabajar juntos lo vamos a lograr y los salteños y el norte van a tener nuestra salida al pacífico”.