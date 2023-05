Los 3 futbolistas etíopes que se escondieron en Salta luego del Mundial Sub 20 de 2001 para evitar ser fusilados

El Mundial Sub 20 de la FIFA que comienza a disputarse este domingo en Argentina será el segundo que se juegue en estas tierras en toda la historia (el torneo tuvo su primera edición en Túnez, en 1977). Al igual que hace 22 años, cuando se disputó la Copa del Mundo Sub 20 Argentina 2001, el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza volverá a ser sede del torneo con 14 partidos que se jugarán entre este domingo el martes 30 de mayo.

Precisamente aquella edición de 2001 tuvo a la Selección Argentina Sub 20 (la más ganadora de la categoría, con 6 copas en sus vitrinas) como campeona. La celeste y blanca, guiada por entonces por el DT José Néstor Pekerman, derrotó a Ghana 3 a 0 en la final. Sin embargo, otra selección africana fue noticia también en ese mundial, y no precisamente por lo futbolístico.

Tres jóvenes jugadores de la selección sub 20 de Etiopía se escaparon de la concentración de su equipo en Salta mientras se jugaba el Mundial Sub 20 de 2001 y se ocultaron en Argentina para no tener que regresar a su país. Porque el convulsionado contexto por entonces en el país africano era por demás hostil, y los futbolistas debieron solicitar asilo para evitar ser deportados y -muy posiblemente- fusilados al llegar a su tierra natal.

Los 3 futbolistas se quedaron durante un tiempo en Argentina y hasta llegaron a ser parte del plantel de Juventud Antoniana. No obstante, al no contar con documentación que les permitiera trabajar en Argentina, debieron conformarse con ser parte del equipo que disputó partidos de la liga local.

ETIOPÍA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL SUB 20 DE 2001

Getachew Solomon, Abubakar Ismail y Semann Hesham eran parte del plantel de la Selección de Fútbol de Etiopía Sub20 que participó del mundial disputado en 2001. Los 3 jugadores llegaron, junto a sus compañeros, a Salta. En el Estadio Padre Ernesto Martearena, se disputaron todos los partidos del Grupo E de esa Copa del Mundo. De hecho, el estadio había sido construido para tal fin.

Vuelve el #MundialSub20 a Argentina. Momento para recordar que en 2001, cuando la Copa del Mundo se jugó acá, una noticia dio la vuelta al mundo: 3 jugadores de Etiopía que habían viajado al Mundial se escondieron en Salta y no volvieron a su país ⬇️ pic.twitter.com/QHqsiKjh6h — Nacho of the Rose ⭐️⭐️⭐️🇦🇷 (@nacho_delarosa) March 30, 2023

Junto a Etiopía, integraron ese grupo las selecciones de Costa Rica, Ecuador y Países Bajos, por lo que todos los partidos de la primera fase del Grupo E se jugaron en Salta. Además, el estadio salteño albergó un séptimo partido por los octavos de final (Costa Rica contra República Checa).

La participación de Etiopía fue breve y olvidable: jugó únicamente los 3 partidos de la primera ronda, y los perdió a todos (1-2 contra Ecuador, 1-3 contra Costa Rica y 2-3 contra Países Bajos). El 24 de junio de 2001, cuando solo había transcurrido una semana del inicio de la Copa, la participación mundialista de Etiopía ya había llegado a su fin.

Pero en las cabezas de Getachew Solomon, Abubakar Ismail y Semann Hesham comenzaba a gestarse una de las decisiones más difíciles y duras de tomar.

TRES ETÍOPES ESCONDIDOS EN SALTA

Hace 22 años, mientras en Argentina se disputaba la Copa del Mundo Sub20 de 2001 -año que también sería duro para los argentinos-, Etiopía atravesaba un complicado momento. Guerra, violencia y enfrentamientos civiles, pobreza y hambre marcaban el día a día de quienes vivían en ese país del centro - este de África. Y los jóvenes futbolistas de la Selección Sub 20 de Etiopía no eran ajenos a este contexto.

Antes de viajar a Argentina y de que comenzara la Copa del Mundo en nuestro país, la Sub 20 de Etiopía había participado de una gira en Francia para disputar algunos partidos amistosos y entrenarse con miras a la Copa del Mundo. De aquella gira participaron 18 jugadores, aunque solamente regresaron a Etiopía 10 de ellos, los otros 8 habían escapado y decidido no regresar a su tierra.

El 17 de junio de 2001, en tanto, comenzó el Mundial Sub 20 en Argentina y Etiopía debutó un día después, el 18 contra Ecuador. La delegación africana había llegado a Salta y todos sus integrantes se habían hospedado en un mismo hotel. El 24 de junio, cerca de las 19, Etiopía finalizaba el partido contra Países Bajos y la derrota por 3 a 2 en Salta marcaba -además- el punto final de su participación en el mundial. Esa noche, Getachew Solomon, Abubakar Ismail y Semann Hesham estuvieron junto a sus compañeros en la reunión grupal que organizaron para despedirse de Argentina.

Pero cuando los compañeros de los 3 futbolistas se disponían a tomar los taxis que los llevarían al aeropuerto para emprender el regreso a Etiopía, estos jóvenes alquilaron un auto por su cuenta y se marcharon. Nunca llegaron al aeropuerto de Salta, y ninguno de sus compañeros sabía o tenía datos sobre su paradero.

APARECIERON 8 DÍAS DESPUÉS

Mientras estuvieron desaparecidos, comenzaron a circular varias versiones sobre el paradero de Getachew Solomon, Abubakar Ismail y Semann Hesham. Que se habían enamorado, que habían huido hacia Bolivia y hasta que tenían intenciones de pedir asilo en Estados Unidos fueron algunas de las versiones que comenzaron a circular y de las que los medios se hicieron eco.

El 2 de julio de 2001, tras permanecer 8 días desaparecidos, los 3 futbolistas etíopes se reportaron en una comisaría de Salta. Al principio, una joven se presentó en la dependencia policial y avisó que Getachew Solomon, Abubakar Ismail y Semann Hesham estaban en su casa y que habían decidido quedarse en Argentina y no regresar a su país natal.

Horas después, cuando se presentaron ante la Justicia, los 3 jóvenes Sub 20 confirmaron su intención de solicitar asilo en Estados Unidos para no tener que regresar a Etiopía. ¿El motivo? La terrible situación en aquel país prácticamente les aseguraba una muerte por fusilamiento si llegaban a ser enviados de regreso. Porque se los consideraría desertores y, en cierto modo, traidores.

A fines de 2001, Getachew Solomon, Abubakar Ismail y Semann Hesham fueron fichados por el club salteño Juventud Antoniana. Si bien en ese momento “El Santo” jugaba en el torneo Nacional B (actual Primera Nacional, que es la segunda categoría del fútbol argentino), los jugadores etíopes no contaban con permiso de trabajo. Por esta razón fue que únicamente pudieron jugar en partidos de la liga salteña de fútbol.