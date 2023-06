Casi una tragedia, camión perdió una rueda que terminó lesionando a un ciclista en Tartagal

Pasada las 19 horas del día jueves, un conocido vecino de Tartagal, el "Zurdo" Santillán, quien supo ser presidente del centro vecinal de V° Saavedra sufrió un terrible accidente sobre cuando esperaba en su bicicleta, el semáforo de barrio 128 Viviendas, sobre Avenida Boedo y fue alcanzado por una enorme cubierta de camión.

El hombre logró tirarse hacia un costado y evitar que la rueda lo tirara de la bici pero si le causó algunas heridas en una de sus manos y en una de sus piernas donde tuvo que recibir sutura.

"Venía del trabajo y un camión con tanque, se le salió la rueda en mitad de la ruta y la rueda se vino derecho hacía a mí y si yo no me hacia para el costado me mata, ¡me mata!. Me salió el cuero de acá, me cosieron".

Asustado y preocupado por lo que le toca vivir el hombre contó detalles de la situación. "No me dio tiempo a nada, decí que me tiré porque sino me mata. Yo me caí ahí, ahora voy a ir a la policía para que el tipo se haga cargo yo no sé si voy a poder trabajar toda la semana, no sé si me la hizo pedazo a la bici, yo trabajo particular, soy pintor", contó en Activa2.

Preocupado el vecino, contó que a raíz de las lesiones no podrá trabajar. "Tengo falseada la mano y 30 días no voy a poder trabajar, yo vivo de eso. Encima que andaba medio enfermo, el tema del dengue, agarro un laburo grande y que me pase esto".