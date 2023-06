Obras sociales sin médicos: Más profesionales renuncian a las cartillas de prestadores

Cada vez es más difícil para los afiliados encontrar médicos que reciban sus obras sociales. Desde el sector aseguran que hay una crisis del sistema de salud. Una de las razones de debe a que el pago a los profesionales, por debajo de aumentos de prepagas a los afiliados.

La Confederación Médica de la República Argentina (Comra) emitieron una alerta: estiman en hasta un 15% la renuncia de profesionales a las cartillas de prestadores debido a la crisis estructural del sistema sanitario. Salta no escapa a esta realidad y desde el Círculo Médico explicaron el complejo panorama.

"Evidentemente esto está ocurriendo. Hay una crisis del sistema de salud", sostuvo el presidente del Círculo Médico de Salta, Sergio Beretta. Explicó que las prepagas realizan sus aumentos a sus afiliados y que estos, más allá de lo que da la Superintendencia, alcanzan a los aumentos de inflación, pero que en los primeros meses del año el aumento que acumulará la medicina privada es de casi un 55 por ciento y no se traslada eso a los prestadores.

Beretta precisó que hay obras sociales sindicales con las que casi mensualmente tienen problemas como el retraso de pagos, los otorgamientos de aumentos o consultas, prácticas, pero que son habituales y siempre solucionables. Sin embargo, con una prepaga, la problemática llegó a tal punto que decidieron rescindir el convenio.

El coordinador de la sede regional Salta de la Superintendencia de Servicios de Salud, Alberto Escribas señaló que en la mayoría de los casos el problema tiene que ver con atrasos de los pagos. "Normalmente las obras sociales y prepagas están pagando en 45, 60 o 90 días hasta que se arma la cadena, pero cuando esta se corta y en esos plazos no ingresa el pago ya se estira 30 días más y la situación se pone tensa y ahí es donde se corta el servicio y con justa razón", dijo.

Y detalló que "la otra situación que se da es que se reúnen para ver de actualizar aranceles y cuando no se llega a cerrar un arancel que sea equitativo tanto para la obra social como para el profesional, no hay arreglo y hay un corte de servicio hasta que dialogan de nuevo y llegan a un acuerdo. Eso suele suceder". Sin embargo, manifestó que actualmente no tienen conocimiento de que haya otro caso de corte de atención de otra obra social ni prepaga, ni registraron otros reclamos.