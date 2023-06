A pesar de la baja en la inflación, "seguimos en el plan aguantar"

Tras conocer los datos de la inflación para mayo, InformateSalta dialogó con el economista Julio Moreno quien sostuvo que a pesar de la baja que detalló el INDEC en su informe para mayo, "seguimos en plan aguantar, no es más que eso".

Lo positivo que se puede rescatar es que, "parecería que ya se llegó a un techo de inflación, pero vamos a seguir con estos porcentajes por lo menos hasta fin de año" pero la inflación: "No es algo que se va a resolver de un día para el otro".

"No seguimos subiendo, puede haber cierta tranquilidad de que no va a seguir subiendo pero convivir con una inflación del 7% u 8% mensual es una locura. Por lo menos tenemos la tranquilidad de que no se va a escapar una hiper por ahora".

El dato "por lo pronto no modifica en nada, solamente conocer que tenemos un techo".

En los próximos meses "no creo que vaya a bajar mucho o de forma significativa, si se va a mantener en estos números. No va a funcionar la economía sola diciendo que vamos a bajar la inflación".