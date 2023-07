La leve baja en la inflación ¿es una buena noticia?, la explicación de un economista salteño

Consultoras nacionales aseguran que la inflación de junio estará por debajo del 7%, inferior al 7,8% de mayo, sin embargo, ello no es suficiente para pensar que la grave crisis económica en Argentina está empezando a ceder.

En diálogo con InformateSalta, el economista Álvaro Pérez, explicó que la inflación es un cálculo de un índice de una serie de productos que componen esa canasta y que eventualmente algo de ellos, producto de la estacionalidad o de no haberse ajustado a algunos de los precios regulados, puede registrar una baja del promedio que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

“Está bien eso, uno podría alegrarse o podría tranquilizarse, pero la realidad es que Argentina no está cambiando de forma estructural su dinámica inflacionaria, qué nos hace pensar que Argentina ha cambiado la inercia de una inflación creciente a una inflación decreciente”, dijo.

En este sentido, aseguró que desde la Convertibilidad la inflación va siempre en alza. “Habitualmente vos vas a ver que el precio de los activos financieros o la misma inflación siempre ha ido para arriba y para abajo, pero en tendencia alcista. Pero la dinámica ha sido siempre ascendente, ya iniciamos después de la Convertibilidad un ciclo de expansión de la base monetaria, de suba de la presión, de distorsiones en los tipos de cambio. ¿Nos ponemos contentos? No”, afirmó.

El impacto del pago del Fondo Monetario Internacional (FMI)

El FMI confirmó con un breve comunicado que las autoridades argentinas continúan manteniéndose al día con sus obligaciones financieras. Concretamente, Argentina le pagó hoy USD 2.700 millones al organismo internacional por el vencimiento de este mes.

Al respecto, Pérez indicó que a veces los argentinos suelen pensar que el pago o no tanto al Fondo como de otros compromisos, no les impacta en nada, lo que es totalmente erróneo, debido a que no hacerlo siempre será perjudicial para la economía.

“Por ejemplo, si hay una empresa que necesita refinanciar la deuda, no puede salir a pagarla, no tiene la ganancia, es decir, necesita refinanciar en el exterior. Imaginemos que Argentina este en default, no puede refinanciar la deuda, entonces la empresa tiene que frenar su plan de inversiones. Eso significa que no va a contratar los ingenieros que pensaba contratar, no va a comprar los insumos que pensaba comprar, hasta puede llegar a despedir gente, que no puede seguir operando a los niveles que está esperando. Entonces un default del Estado, un default soberano se dice, termina inevitablemente contagiando a los privados. Cuando un país está en default, el exterior no te presta o tienen que bajar la línea de crédito, entonces, lo complicas al sector privado”, expresó.

Además, se refirió a un segundo efecto. “El Banco Central, el ANSES, el fondo de garantía de sustentabilidad, las compañías de seguro, bancos, es decir, inversores institucionales, las cajas de provisión social, todos ellos, tienen inversiones en nuestro mercado, si defaulteas, le vas a dejar de cumplir a los mismos argentinos. Si haces un recorte de capital, reestructuración de deuda, vas a dejar de cumplir, vas a dinamitar su ahorro, por eso nunca es aplaudible un default. No es festejable incumplir con los compromisos”, aseveró.

La influencia de la candidatura de Sergio Massa a presidente

El Frente Unidos por la Patria (ex Frente de Todos) decidió hace una semana cambiar radicalmente a quienes se suponían serían sus candidatos para las elecciones presidenciables de este año. Finalmente, la fórmula está compuesta por el actual ministro de Economía, Sergio Massa y Agustín Rossi.

Consultado sobre ello, el economista consideró que a prima facie Massa como candidato hace presuponer que el camino del oficialismo es contrapuesto a un candidato como Juan Grabois, con las ideas de libre mercado y capitalismo.

“Entonces, eso si es una buena noticia para el mercado. Por eso ves el precio de los activos financieros, acciones y bonos, seguir creciendo, porque ya desde principio de año ves como el precio de los activos sube”, concluyó.