San Juan va a las urnas en unas elecciones atípicas: sólo se elige gobernador

En la provincia habrá este domingo una elección atípica. Más de 600 mil ciudadanos estarán habilitados para votar sólo gobernador y vice, ya que el resto de los cargos -de intendente a legisladores- ya fueron elegidos el 14 de mayo. La máxima autoridad local no se pudo definir ese día porque la Corte Suprema, cinco días antes de ir a las urnas, inhabilitó para competir por un nuevo período al actual gobernador, el peronista Sergio Uñac.

En los comicios de hoy, el mandatario provincial buscará que su hermano, el senador Rubén Uñac, se imponga ante el diputado José Luis Gioja, que disputa internamente en las listas del oficialista San Juan por Todos. Pero también se enfrentará por la sucesión ante los cuatro candidatos que tendrá Juntos por el Cambio, entre los que Marcelo Orrego encabeza las preferencias; los tres identificados con los liberales/libertarios que apoyan a Javier Milei; y uno del Frente de Izquierda. Diez en total de cuatro frentes electorales distintos.

Es importante, antes de continuar, entender cómo se elige en San Juan. Aquí rige el Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), que surgió de la reforma electoral que eliminó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Conocido como “doble voto simultáneo”, cada agrupación puede presentar varias “subagrupaciones” o listas de candidatos de un mismo partido para el mismo cargo. La más votada dentro de cada partido recibe los votos que recibieron todas las otras listas. En los hechos, una Ley de Lemas.

Volviendo al detalle: Sergio Uñac intentará hoy confirmar su liderazgo político provincial, revalidar los buenos resultados que tuvo en la previa -donde ganó en la mayoría de los departamentos y consiguió mayoría propia en la Legislatura-, y enviar una señal al peronismo nacional, que ya definió su lista presidencial de unidad con Sergio Massa y Agustín Rossi.

El gobernador además espera tener un buen resultado para renovar sus críticas contra el máximo tribunal por haberle impedido competir. Se sumaría así al triunfo arrollador que tuvo, previamente, el tucumano Juan Manzur, quien también fue inhabilitado el mismo día por el máximo tribunal para ser candidato.

Bajo el paraguas de la agrupación San Juan Por Todos, la fórmula Uñac-Andino (Vamos San Juan), enfrentará a la de Gioja-Fabián Gramajo (San Juan Vuelve). Se trata de los protagonistas de la pelea de fondo permanente del peronismo local. La publicidad estática que se veía en la esquina de la sede del Partido Justicialista sanjuanino, en la calle 25 de Mayo, era la prueba de esa disputa nunca resuelta entre pupilo y mentor.

En el campamento de Juntos por el Cambio, pese a las previsiones y el optimismo del oficialismo, no bajaban los brazos y esperaban confiados en dar un batacazo con Orrego y su compañero de fórmula Fabián Martín. Ambos integran el binomio mejor posicionado de los cuatro que compiten por el frente Unidos por San Juan, versión local de Juntos por el Cambio. En el cuarto oscuro estarán además las boletas de Marcelo Arancibia-Oscar Marconi (Juntos); Sergio Vallejos-Federica Mariconda (Evolución Liberal); y Eduardo Cáceres-Romina López (San Juan al Futuro).

Aunque saben que corren de atrás, en la oposición confían en que la ausencia de estímulos para los intendentes y autoridades departamentales -el peronismo ya ganó en mayo 15 de los 19 distritos- no los comprometa al 100% para movilizar todo el aparato partidario y que eso les permita dar una sorpresa.¿Puede el voto en blanco favorecer a la oposición? Difícil especular a quién puede perjudicar más un alto ausentismo.

Orrego llega con el apoyo de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, pero sobre todo con el compromiso de Horacio Rodríguez Larreta, que envió una avanzada a la provincia para acompañarlo y se esperaba que, si hay un buen resultado, el jefe de gobierno y precandidato a presidente vuelve a San Juan.

En el caso de los liberales/libertarios, competirán por la agrupación Desarrollo y Libertad las siguientes fórmulas Agustín Ramírez-Eduardo Beatrice (Desarrollo y Unidad); Paola Miers-Carlos Arsenio Iramain (El Rugido de la Libertad); y Yolanda Agüero-Gastón Briozzo (Libertarios). Tanto el frente como las sub agrupaciones no tienen reconocimiento formal de parte de Milei que, como viene ocurriendo en los últimos comicios, advierte que decidió no participar en ningún comicio a gobernador.

Para ratificar esta prescindencia,emitió un comunicado que se desmarcó de quienes aquí lo evocan: “La Libertad Avanza aclara que no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan, ni le brinda el respaldo a ningún candidato. El espacio que postula a Javier Milei para la presidencia sí competirá con boleta a senadores y diputados nacionales en dicho distrito en las elecciones PASO y generales del 13 de agosto y 22 de octubre”.

Más allá de esa aclaración, en la cartelería política que se veía los últimos días en toda la provincia -pero especialmente en la capital provincial- los afiches de los candidatos libertarios utilizaban los colores negros y amarillos, el león y hasta la cara del candidato presidencial de LLA. La distancia se debe a que ninguno de los que se identificaron como libertarios tuvieron resultados relevantes ni para gobernador ni para intendente.

Por último, la izquierda irá con fórmula de unidad: irán como candidato a gobernador Cristian Jurado (MST-Nueva Izquierda) y a vicegobernadora Gloria Cimino (Izquierda Socialista).

De las 17 elecciones que hubo hasta hoy, el peronismo ya se impuso en La Rioja, La Pampa, Formosa, Salta y Córdoba (con un PJ anti K). También ganaron los aliados del gobierno en Río Negro, Misiones y Tierra del Fuego. Y sólo perdieron San Luis y Chaco. En Neuquén ganó Rolo Figueroa, un disidente del oficialista MPN, que tuvo apoyo de todos, pero sólo se fotografió con Massa. Y ganaron los oficialismos de Juntos por el Cambio en Jujuy, Mendoza y Corrientes.

Los comicios de este domingo se espera que sean rápidos y que, entre las 21 y las 22, ya pueda haber una tendencia definitiva.

La elección de San Juan en números

Padrón: 603.276 electores habilitados (1,70% del total nacional)

Departamento: 19

Establecimientos habilitados: 234 establecimientos

Mesas: 1.795 mesas

Candidatos: 10 fórmulas