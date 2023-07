Kike Teruel, de cantante de Los Nocheros a ¿gobernador de Salta? ¡Mirá lo que dijo!

Luego de despedirse de Los Nocheros en un show único en el Movistar Arena, el reconocido artista “Kike” Teruel reconoció que no descarta ser candidato a gobernador de Salta en las próximas elecciones.

Si bien no quiso revelar cuál es el partido político lo buscó para candidato, aseguró que tuvo ofertas concretas para postularse en estas elecciones, pero eligió dejarlas pasar. “Voy a esperar un poco, me quiero preparar”, dijo.

Quienes lo buscaron le aseguraron que cuenta con un 80% de conocimiento e imagen positiva: “Quiero hacer ahora un trabajo social porque me gusta, no por la política. Hoy está espantoso. Yo me muero si mañana la gente cree que una puerta de mi casa la hice con la política, porque nos costó mucho y no lo voy a tirar por tierra”

Luego de afirmar que no está preparado todavía, dijo que si de verdad se mete a la política le gustaría “liderar algo”. “No me gustaría andar atrás de nadie”, expresó.

En ese marco, apuntó contra la polarización de la política. “Se baja mucha línea y a mí me eso me molesta. Para un canal somos Venezuela y para el otro somos Suecia. No es así: no somos ni una cosa ni la otra. Dejen de mostrarnos el país así”

Para finalizar, aseguró que el voto tiene que ser optativo. “Es más sano que sea un voto optativo que vos te informes a ver qué te ofrece cada uno a que vas a votar al que más sale”