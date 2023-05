Kike Teruel: "Me retiro porque al folclore hay que pelearlo mucho"

Durante el programa Informate en la Noche la periodista Rebeca Aldunate entrevistó a la leyenda del folclore argentino, Kike Teruel quien se retirará de la música en los próximos días.

"Cuando viajo tengo muchas cosas, son los años de andar mucho. La edad también, soy renegón no te voy a mentir. Soy de decir lo que tengo ganas, yo estoy tranquilo si digo las cosas que me molestan", comenzó diciendo el cantante que desde el comienzo de la charla dejó en claro que estaba dispuesto a mostrar una faceta suya hasta entonces desconocida por el público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Ahora "tengo tranquilidad absoluta, y es lo que estoy buscando. Si dejo Los Nocheros es porque lo estoy buscando después de 37 años de trabajo" continuó para luego agregar: "Lo puedo contar, me retiro porque al folclore hay que pelearlo mucho para que se le de lugar por el género".

"No es que me desanime, si no que dije hasta acá llegue y busco depender de mi porque por el respeto que nos tenemos con los chicos siempre buscábamos que iba a pasar con los 4".

En la actualidad "tengo muchos proyectos empresariales, pero nada relacionado con la música. A veces digo que después de la despedida también me voy de todas las redes".

"Hoy tengo 58 años, comencé hace 50 años. Hace 30 años se hizo muy fuerte, la vida nos sorprendió muy fuertemente", sostuvo.

En este sentido, los escenarios lo han cambiado, "yo era muy opa, sigo siendo opa. Era muy retraído, no fui un tipo simpático nunca pero cuando me hice conocido la gente lo reclama. Fui cambiando mi forma de ser, me hice muy tolerante".

Es por esto que el próximo 30 de junio será "el único show, la última despedida por respeto a los chicos que ellos siguen los 3".