Llevan a juicio a policías por la muerte de un hombre: “Fue ajusticiado en su propia casa”

En febrero de 2022 un hecho de sangre y violencia conmocionó a los salteños en Atocha II. Ahí un hombre identificado como Daniel Juárez de 39 años falleció herido de arma de fuego y un efectivo policial resultó con lesión de arma blanca, propinada previamente por el fallecido.

A más de un año del hecho de sangre, Santiago Pedroza, abogado de la viuda Paola Durán, confirmó el inicio de lo que sería la Audiencia en contra de tres policías luego de la feria Judicial.

"Es una persona que fue ajusticiada en su propia casa. Hay una discusión con su mujer, llaman a la policía, llega la policía. Hiere a ese personal con un arma blanca. Entra más personal sin importancia, lo reducen fuertemente. Le dan un disparo queda tendido en el piso, fue un acto de ejecución, no hay un homicidio sino un homicidio calificado".

En cuanto a la defensa de los efectivos por aquellos días de que actuaron "evitando un femicidio" cuestionó "cómo sabían lo que podía pasar. "Era una discusión doméstica que no había pasado a mayores. No había nada más que eso, pero ya esa discusión no tiene sentido, porque ellos llegan al lugar y lo reducen e incluso con un disparo, queda totalmente reducido y cuando esta en el piso recibe un acto de ejecución y lo vamos a probar en un juicio oral y público".

Cuestionó el hecho de que a este Juicio se llega sin personas detenidas. "Cuando no son policías van todos detenidos y cuando se trata de funcionarios policiales cuesta llevarlos detenidos a juicio, que no se interprete mal, considero que tenemos de las mejores policías del país, esperamos que en el Juicio queden detenidos, es lo que corresponde".

Para finalizar, aseguró que las audiencias iniciarían dentro de 40 días.