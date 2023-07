Denuncian que el hospital del Milagro negó tratamiento a su abuelo con cáncer

El hombre de 83 años venía batallando con un cáncer desde el año 2017 y recibiendo una quimio por cada mes, fue en el mes de julio donde excepcionalmente recibió dos quimios y fue ahí que tuvo una recaída ante el funcionamiento de PAMI y no pudo ser atendido en la clínica de La Merced por lo que su nieto lo trasladó hasta el hospital del Milagro.

Axel, nieto del hombre fallecido, contó la situación. "La quimio lo debilitó mucho, lo dejó sin defensas, estaba bastante anémico. Lo llevé, estaba consciente y lucido. Lo internaron, me fui de viaje, me llama mi tía, me dice que había decaído. Voy al hospital, al siguiente día decía que estaba bajo de globulos blancos y que necesitaba plaqueta, era todo lo que necesitaba mi abuelo".

Durante el fin de semana cuenta que el doctor que lo atendió le negó las plaquetas y finalmente falleció "Hay un médico encargado de tal paciente y el fin de semana están los médicos de guardia. Me acerco ese día por la puerta principal y lo busco al médico" asegura que este lo maltrató y dijo.

Yo estoy con gente en la guardia que está como el c...o y ustedes me vienen a molestar. Le pregunté su nombre y cuando se estaba yendo me dijo ¡andate a la m...a! Ahí llamé a la prensa" dijo por El 10 TV.

Finalmente su abuelo, estando en la sala de Adultos mayores cayó y se golpeó la cabeza. El abuelo falleció el 8 de Julio en la noche por un paro cardiorespiratorio.