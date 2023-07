Cómo es el departamentito de Lanús que Luis Ventura le ofreció a Morena Rial si la desalojan: los detalles

Morena Rial debe 6200 dólares de alquiler y podría quedar en la calle. En medio de la preocupación, Luis Ventura se ofreció a ayudarla.

En comunicación telefónica con Entrometidos en la tarde (Net TV), el periodista habló del momento crítico que vive la influencer. “Tengo el chat que me mandó donde me decía que ella y su hijo quedaban literalmente en situación de calle”, aseguró.

En el estudio quisieron saber si Morena tiene otra opción en caso de que se haga efectivo el desalojo y el periodista no dudó en ofrecerle públicamente su ayuda.

“Si ella quiere, en Lanús le puedo dar un plan B. No sé si le va a ser placentero, es un departamentito que es mi oficina, se lo cedo. Estuvieron viviendo algunos sobrinos, gente que de alguna manera estuvieron en una situación crítica y yo les he dado vivienda”, sostuvo.



Morena Rial está al borde del desalojo y pidió ayuda desesperada

Este miércoles, Luis Ventura se despachó con un enigmático y contundente tuit en redes sociales. Aunque no nombró a Jorge Rial, sus seguidores entendieron que era un llamado de atención para el conductor.

“Che, mercenario Joe, mi sobrina me termina de llamar porque ella y tu amado nieto en pocas horas van a quedar en situación de calle... Caradura, menos cartas documento y más generosidad. Cuándo vas a reencontrarte con el amor... Salame”, escribió furioso.

El tuit no pasó inadvertido entre los usuarios que, en su gran mayoría, opinaron que Morena debería valerse por sus propios medios y que si él desea ayudarla podría darle trabajo.

“Pero, Luis, esa chica no trabaja, no hace nada, tiene que aprender a solventarse y mantener a su hijo. No puede depender del padre. Ya es adulta. Dale un trabajo si la querés ayudar”, “¡Que labure! Ya está grande, no tiene obligación de mantenerla” y “Está en edad de aprender a ganarse el pan y mantener al hijo que tanto deseó tener. Es hora de que madure”, señalaron.

Luis Ventura contó que Morena Rial está desesperada porque podría ser desalojada.



Filtraron las condiciones que Jorge Rial le puso a Morena para alquilarle un departamento

Morena Rial aseguró que ella vino a vivir a Buenos Aires con su hijo Francesco por un pedido de su papá, Jorge Rial. Según explicó, el periodista le garantizó una vivienda y una niñera para el pequeño de cuatro años. Pero este martes trascendió la condición que le habría puesto el conductor para firmar contrato por el departamento de cuatro ambientes que tiene un valor de 1550 dólares el mes.

Al aire de LAM (América), Fernanda Iglesias lanzó divertida: “More es la peor vecina del mundo... La peor inquilina, todo”. Tras contar que la joven sigue sin pagar el alquiler, que tiene denuncias de los vecinos y que hubo ciertas irregularidades en la firma del contrato en cuestión, la panelista sorprendió con un dato, hasta ahora, desconocido.

“Hay un motivo por el que alquiló este departamento en este lugar”, reveló. Acto seguido, explicó: “Morena se quería mudar si o si a Puerto Madero, pero Jorge no quería. Para alquilarle ese departamento divino, cuatro ambientes, con cochera, en Belgrano, precioso, él puso como condición que su nieto fuera al colegio de River. El nene está anotado ahí”. /TN