Su estado es delicado y reclama atención médica urgente: "Me siento débil"

Desde hace meses, Raúl Torrico viene insistiendo en la salud pública para que finalmente le realicen estudios médicos que le permitan conocer un diagnóstico certero ya que los malestares crecen y ningún profesional "atiende" sus pedidos.

"Hace 5 meses que vengo esperando , pese a los estudios no logran saber que es lo que tengo. No me hicieron resonancia, nada para saber exactamente que es lo que tengo. Ahora me siento terriblemente débil".

Contó como viene dando tumbos por distintos profesionales y con diagnósticos que no son los acertados. "Primero fui al centro de salud donde me hicieron derivaciones absurdas como una crisis de diabetes y no tenía ningún tipo de crisis yo, me decían eso es ansiedad nerviosismo y no sé que tengo realmente, el dolor continúa y me punza, hago arritmia ante alguna actividad".

Denunció que fue al hospital San Bernardo donde recientemente fue operado y se encuentra aún en recuperación con faja. "No sé que hacer, cómo pedirle a las autoridades que me hagan estudios más profundos y voy pero soy descartado nuevamente, quiero saber que tengo para combatirlo", cerró por Multivisión esperando una respuesta desde el nosocomio.