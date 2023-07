¡Cuidado! Otro cura falso estafa a creyentes

Ya no se puede ni orar en paz. En Salta, cada vez son más frecuentes las estafas cometidas por hombres que se hacen pasar por sacerdotes. Hace algunas semanas se conoció un caso en Orán, donde un falso cura se aprovechó de la vulnerabilidad de distintos grupos sociales para quitarles dinero y electrodomésticos a cambio de ayuda.

Ahora, el monseñor Dante Bernacki fue quien dio la advertencia sobre un sacerdote falso que estaría cometiendo diversos tipos de estafas. Desde la Iglesia incentivan a que las personas damnificadas realicen la denuncia correspondiente para que la justicia pueda actuar.

“Me llegó la noticia de alguien que se hace pasar por sacerdote, supuesto amigo mío, que usa nombres de sacerdotes conocidos de Salta. No es la primera vez que se realiza este tipo de práctica, que es un auténtico engaño, para estafar y robar. No hace mucho se publicó en medios locales acerca de una persona que hace esto. No nos dejemos engañar, y si es posible, hacer la denuncia policial”, advirtió Bernacki.