Buscan regularizar los alquileres temporarios: "No queremos 5 brasileros de fiesta como vecinos"

Los alquileres temporarios es un tema que en este último tiempo se ha puesto en agenda del Gobierno Provincial, pero específicamente del Ministerio de Turismo y Deportes, a cargo de Mario Peña.

En diálogo con Radio CNN Salta 94.7 MHz, Peña celebró que sea un tema que está sobre la mesa, ya que se escondió durante mucho tiempo. “Creo que no debería haberse escondido porque tenemos que avanzar”, criticó.

Explicó que el tema de los alquileres temporarios, es que uno puede alquilarlo mediante una plataforma, por Whatsapp o como sea y muchos no son seguros porque no están registrados.

“Tenemos una legislación desde el 2019 donde registrar estos alquileres no tiene costo, es 100% gratuito y aquel que tiene una propiedad puede habilitar en forma casi inmediata desde la página de turismo. Allí hay un link de alojamiento temporario, de metés y podés trabajar con seguridad”, explicó.

“Avanzamos un montón y vamos a seguir haciéndolo. Sabemos que con lo que avanzamos no alcanza, tenemos que seguir y así llegar a niveles de estándar de calidad que nos permitan estar seguros y tranquilos”, agregó Peña.

Sobre la inseguridad de estas, añadió que han pasado cosas y tragedias a través de estas plataformas, y han ocurrido delitos en barrios privados a través de contratar con tarjetas robadas.

“Las plataformas están muy buenas, soy defensor de estas, creo que nos genera movimiento, pero creo que hay que regularlo”, dijo.

Sobre el registro en la página de Turismo, dijo que quizás hay gente que no sabe que existe, que es fácil hacerlo y que permite no decir si es lindo u opinar sobre el precio, sino chequear las condiciones mínimas de seguridad para que no ocurra una tragedia.

Cantidad de alojamientos temporarios

“Nosotros hoy tenemos registrados aproximadamente el 40% del total en toda la provincia, en toda la provincia. Hay entre 12 o 15 mil plazas de alojamiento temporario no registrados en la provincia en los que tenemos que hacer un gran trabajo”, afirmó.

Dijo que lo complejo está en que los propietarios suben fotos, precios, y dicen que queda a 3 cuadras del centro, pero hasta que uno no hace el proceso de compra es muy difícil identificar y saber dónde está exactamente ese departamento.

“Creo que la herramienta más potente es poder charlar con las otras plataformas y que conozcan la legislación que hay en Salta”, finalizó sobre el tema.