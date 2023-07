Por la minería y el turismo, advierten el crecimiento de alquileres temporarios

Desde la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta advierten la necesidad de fomentar las inversiones en proyectos habitacionales para dar respuesta a una necesidad que crece cada vez más.

“En estos últimos años se notó el incremento de los inversores y a destinar sus propiedades al turismo corporativo o el turismo minero en las viviendas temporales. Esto en parte es positivo de manera inmediata pero con el tiempo es negativo si no mancomunamos fuerzas con el Estado por la demanda de viviendas”, dijo Elias Chihadeh, presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta.

Chihadeh señaló que en Salta, la necesidad de viviendas es altísima y cada año va creciendo, frente a éste crecimiento, los nuevos proyectos de desarrollo inmobiliario se están destinando al alquiler temporario y muy pocas para vivienda, esto produce un gran hueco.

“El precio de los alquileres se está acomodando y para nosotros es beneficioso porque estaban muy caídos. La inflación inmobiliaria para los propietarios es un ahorro, los inversores ven con más potabilidad el hecho de seguir invirtiendo en construcción, es una industria muy grande en Salta”, agregó.

Desde el sector, aseguran que están trabajando mucho con los organismos intermedios, con el municipio y la provincia, “porque seguimos peleando con la burocracia que implica aprobar un plano y ejecutar un loteo, la burocracia nos frena las inversiones que vienen para Salta o que los mimos salteños quieren hacer”.

Palos en la rueda

El presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios cuestionó que “cuando la curva es en alta, el Estado tendría que trabajar para que todo fluya, no para poner palos en la rueda. Rentas ahora quiere inventar un impuesto para los fideicomisos, o la municipalidad no se pone de acuerdo con Aguas del Norte para dar zonas para poder construir. Son cuestiones muy tediosas que hay que ir resolviendo”.

Chihadeh analizó que "es una puja que venimos teniendo hace mucho tiempo con Rentas porque tiene que ver con una cuestión de interpretación técnica sobre lo que es un fideicomisos al costo, para Renta se trata de una venta pero la ley determina que es una adhesión a un contrato, en esa puja quieren inventar un impuesto dentro de la categoría de una empresa constructora. Es un impuesto que lamentablemente se lo van a trasladar al consumidor".