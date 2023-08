"Lo único que pueden hacer es matarme y no les tengo miedo", decía el opositor a Rafael Correa antes de ser asesinado

Fernando Villavicencio, el opositor a Rafael Correa asesinado a tiros este miércoles en Quito, había denunciado pública y recientemente, en reiteradas ocasiones, la recepción de amenazas contra su vida. El candidato a la presidencia de Ecuador apuntó en todo momento contra "la mafia política financiada por los narcos" y al líder de un grupo narco local que tendría relaciones con el cartel de Sinaloa.

“En un parte policial se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del Cartel de Sinaloa, me refiero a alias ‘Fito’, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida”, advirtió Villavicencio, en una aparente referencia a Adolfo Macías, cabecilla de la banda denominada Los Choneros, una de las más poderosas de Ecuador.

En una rueda de prensa, había señalado que la amenaza confirmaba que sus propuestas de campaña con vistas a las elecciones del 20 de agosto “afectaban gravemente a estas estructuras criminales”. “Y aquí estoy yo, dando la cara. No les tengo miedo, porque es la mafia política financiada por los narcos”, alertó.

Y prosiguió: “Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas, y les reitero: no les tengo miedo. Y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad”.

“Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales a esta cárcel de máxima seguridad”, anticipó días antes de recibir tres disparos en la cabeza, según informó la prensa local, a la salida de una reunión partidaria en la capital ecuatoriana.

Fue a la salida de una reunión política en el centro norte de Quito. Se escuchan al menos 10 detonaciones. Tres disparos lo habrían alcanzado en la cabeza.

En otro video, en tanto, se lo puede ver desafiando a quienes lo amenazaban, con una frase que, a la luz de los hechos, estremece: “Que vengan nomás, lo único que pueden hacer es matarme y no le tengo miedo a la muerte, porque ya vencí sobre ella y me entrego entero a mi pueblo”.

El postulante opositor al correísmo explicó, en un video de un discurso dirigido a sus seguidores que publicó en sus redes, por qué no llevaba puesto chaleco antibalas, pese a las recomendaciones recibidas.

“Me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito (chaleco). Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está don ‘Villa’”, manifestó.

El candidato a la presidencia de Ecuador asesinado a tiros apuntó contra una banda narco presuntamente vinculada con el cartel de Sinaloa.

Y exclamó: “Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios y los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. ¿Qué me van a quebrar? Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme”.