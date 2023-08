Femicidio en El Tipal: "Ahorcamiento y asfixia”, la causa de muerte de Mer Kvedaras

Hoy declaró José Figueroa, el acusado del homicidio de Mercedes Kvedaras, tras la audiencia flexible y multipropósito celebrada en Ciudad Judicial en el marco de la investigación por el presunto femicidio ocurrido el pasado viernes en el lujoso country El Tipal.

"Discutimos, me dijo que estaba con otra persona, pero no me dijo quién era", dijo al iniciar y siguió relatando que se tiró encima de ella por unos minutos y cuando se levantó, ella no reaccionaba.

Luego de esto, la jueza Victoria Montoya, habló por FM Pacífico, y allí fue consultada sobre si coincide la autopsia de la mujer con lo relatado por Figueroa hoy. No quiso responder a la pregunta, pero aseguró que “la mecánica del fallecimiento fue por ahorcamiento y asfixia”.

El asesino luego en su relato añadió que al ver que estaba muerta, fue a la cocina a buscar un cuchillo y empezó a lastimarse en varias partes. Llevó el cuerpo hasta la parte trasera de su vehículo y se dirigió a un terreno de su propiedad ubicado casi al final del club de campo El Tipal.