Efecto Milei: Remarcaron precios, cayeron las ventas, no hay cuotas y cierran comercios

Tras las elecciones PASO y el triunfo de Javier Milei, los comercios salteños comenzaron a tomar medidas para sobrevivir a la devaluación realizada por el BCRA. En un contexto de incertidumbre, algunas casas de electrodomésticos y tecnología cortaron las ventas debido a los precios que se elevaron de golpe y sin la señal de que fueran a bajar.

En muchos casos, los productos que se exhiben en las vidrieras de las peatonales céntricas no tienen precios, sobre todo los de marroquinería. También se observó a vendedores volviendo a armar las vidrieras y colocando los precios nuevos.

Hay locales que ya no pueden afrontar el pago del alquiler por lo que se ven obligados a cerrar sus puertas. Este es el caso de una zapatería ubicada en la peatonal Alberdi. Un vendedor explicó que están haciendo una liquidación por cierre, ofertando calzados por dos mil pesos, debido a que tenían que pagar una suma exorbitante de alquiler por la ubicación del local, por lo que la situación se volvió insostenible.

"Están demasiado quietas las ventas y más después de la suba de este lunes", explicó el encargado de un local de teléfonos celulares y accesorios ubicado sobre la peatonal Alberdi y Urquiza según publicó ElTribuno.

En algunas boutiques y marroquinerías no se encuentran los precios de los productos en las vidrieras. "El lunes vi una valija que quería comprarme a 50 mil pesos, pero ahora no tiene precio porque subió y ya no voy a comprarla", dijo un joven que se encontraba frente a una marroquinería ubicada en la peatonal Alberdi al 100.