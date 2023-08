Alerta sobre el uso de esta herramienta de IA de Barbie

Cada día internet nos sorprende con algo nuevo. Hay cosas que internet nos permite hacer que damos por sentadas, como poder ver series o películas en línea o descubrir cuál es el precio de bitcoin hoy, aunque hace unos años nos parecería asombroso pensar que esto pudiera pasar.

Sin embargo, con la llegada de las Inteligencias Artificiales, internet no deja de sorprendernos a diario con posibilidades cada vez más rocambolescas de entretenimiento. Este ha sido el caso del último fenómeno viral que hemos podido observar en los últimos días.

Aprovechando el tirón del fenómeno cinematográfico de Barbie y su éxito en taquilla, que ha conseguido que personas de todas las generaciones vayan vestidas de rosa al cine, se ha vuelto viral un filtro que, según la propia herramienta, te permite llegar a “Ser tu propia Barbie”.

En este artículo queremos hablar un poco más sobre este fenómeno viral y sus posibles consecuencias en temas de privacidad.

El filtro que la convierte en Barbie



Esta herramienta dispone de un funcionamiento muy sencillo. Lo único que debe hacer es subir un selfi, elegir un color de pelo y el color de su piel y por último elegir si quiere convertirse mediante IA en una Barbie o en un Ken.

No es necesario descargar ninguna app, lo que hace que quien la quiera utilizar no se piense demasiado si usarla o no. Para acceder a esta herramienta solo hay que entrar en un enlace de una página web y realizar el sencillo proceso que hemos mencionado en el párrafo anterior.

Una vez que la IA te muestra el resultado, es posible cambiarlo y hacer que la IA genere otro distinto todas las veces que queramos hasta que lleguemos a uno que nos convenza. Después de esto, podemos obtener la imagen, aunque con una marca de agua que podremos eliminar a cambio de un pequeño pago.

Hasta aquí todo es normal. Simplemente una nueva moda viral y una manera de distraernos y compartir fotografías simpáticas con nuestros amigos o en nuestras redes sociales. Sin embargo, si leemos atentamente las condiciones de uso, cosa que por lo general no hacemos al usar este tipo de herramientas, podemos llevarnos una sorpresa.

Peligros de usar aplicaciones y herramientas gratuitas sin leer atentamente sus condiciones



Aunque nos estamos centrando en esta herramienta, lo cierto es que hay muchas aplicaciones y herramientas de internet gratuitas que disponen de ciertas condiciones de uso que deberíamos leer detenidamente antes de usarlas.

En este caso, entre las condiciones de uso de la plataforma estaremos aceptando que nuestra cara se guarde y sirva para mejorar la capacidad de aprendizaje de esta herramienta de IA y aceptándolo sin que tengamos derecho a ninguna compensación por ello.

Otro de los aspectos más controvertidos de las condiciones de uso de esta herramienta es que, si llegásemos a necesitar crear una disputa con la compañía, esta disputa se resolverá bajo las leyes de Israel.

Sin importar donde vivamos o qué tipo de leyes haya en nuestro país en materia de Protección de Datos (por ejemplo, en la Unión Europea las leyes a este respecto se han vuelto muy estrictas en los últimos años) el litigio se resolverá bajo las leyes de este país, cuyas leyes de Protección de Datos pueden llegar a ser un poco más flexibles en comparación.



Por último, esta herramienta incluye en sus condiciones de uso, las hayamos leído o no, que al utilizarla estamos confirmando que tenemos más de 16 años. No obstante, no parece que la herramienta lleve a cabo ningún proceso adicional para saber si esto es cierto o no.