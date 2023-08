Milagro y SAMEC: “Estamos esperando que nos confirmen si se habilita la plaza o no”

El Sistema de Atención Médica de Emergencia y Catástrofes (SAMEC) se prepara para el operativo por la festividad en honor al Señor y Virgen del Milagro. Esperan definiciones sobre la habilitación o no de las obras de la Plaza 9 de Julio para terminar de definir donde apostarán su carpa en el microcentro.

En diálogo con InformateSalta, el doctor Fabián Arguello, director del SAMEC, estimó que la próxima semana ya tendrán novedades al respecto. “Estamos esperando que la Municipalidad nos confirme si se va a habilitar toda la plaza o no, todavía no sabemos eso. Nosotros tenemos todo, como todos los años, pero hoy no sabemos todavía en qué fecha se va a habilitar o no, si se habilita vamos a trabajar exactamente como los años anteriores”, dijo.

En este sentido, detalló que en caso de no estar disponible la plaza, cuentan con 2 o 3 lugares más para ubicarse, sin obstruir al público, por lo que también esperan saber cuales son los movimientos que hará la Curia.

Sobre el operativo

Más allá del lugar donde se instale la carpa, el SAMEC ya tiene diagramado el trabajo que desplegarán más de 300 personas entre su personal, grupos de rescate, bomberos, Municipalidad y Defensa Civil. También este año se están sumando kinesiólogos y podólogos.

“Nosotros empezamos a trabajar desde el 10 de septiembre con los nodos, que era algo que no hacíamos, que son lugares o puestos que están en el interior dándole todas las mismas atenciones y servicios a los peregrinos. Y después en el Triduo con todo el equipo aquí en Salta y los dos últimos días con todo el despliegue, inclusive de ambulancias que van a venir a apoyarnos de lo que es SESNOA, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, que vienen con las propias ambulancias de ellos de los servicios de emergencia público”, expresó.

Sobre las atenciones, aseguró que la mayoría están relacionadas con deshidrataciones, golpes de calor e hipertensión arterial. “La gente está muy enfocada en el sentimiento que se acuerda que le duele el cuerpo cuando termina todo. Por eso los fisioterapeutas van a trabajar este año también con nosotros para todo lo que es la gente que tenga problemas de calambres, dolores musculares”, manifestó.