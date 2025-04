"El plus es lo que mantiene vivo al IPS", afirman desde la Sociedad de Cirugía

En medio de los conflictos entre médicos cirujanos y la obra social provincial, Francisco Aguilar, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Cirugía de Salta, aseguró que el cobro de plus médico es, desde hace años, una práctica que sostiene al Instituto Provincial de Salud (IPS), ante los valores bajos que abona la obra social por las intervenciones quirúrgicas.

“El plus es lo que desde hace muchos años mantiene vivo al IPS como empresa pública que brinda salud”, afirmó en diálogo con La Mañana de CNN Salta, y explicó que, sin ese aporte adicional abonado por los pacientes, muchos profesionales no podrían operar.

Aguilar detalló que los aranceles reconocidos por la obra social provincial no alcanzan para cubrir ni los costos mínimos de una cirugía, en particular en procedimientos complejos. “Por el valor que paga el IPS, la mayoría de los médicos no podría operar si el paciente no colabora con el plus”, advirtió.

Sin embargo, remarcó que el cobro del plus es una decisión bilateral entre médico y paciente, y que en muchos casos se decide no cobrarlo, sobre todo cuando se trata de personas sin recursos. “Hay pacientes que realmente no pueden pagarlo y necesitan operarse. En esos casos, el médico asume el costo o los deriva al hospital público”, expresó.