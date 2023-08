Otra vez, permisionarios piden aumento: quieren llevar el estacionamiento medido a $200

A poco más de un mes del último aumento en el estacionamiento medido, que fijó la hora en $130, los permisionarios insisten con un nuevo incremento que elevará el costo de dejar el auto las calles céntricas a $200.

Al respecto, Oscar Luna, uno de los referentes, confirmó a Nuevo Diario que solicitan un aumento, pero también la normalización de las autoridades en el estacionamiento medido.

“Hoy estamos abandonados, no hay quien sea responsable. No hay inspectores, no hay jefe, estamos a la deriva y se quintuplicaron los trapitos”, afirmó y agregó que este pedido viene desde hace 4 meses.

En cuanto al precio del estacionamiento medido, el mismo se encuentra hoy a $130 y mientras se discutía el aumento, los permisionarios reclamaron que el monto era difícil para otorgarle cambio a las personas ante los pocos billetes de baja denominación que hay en la vía pública.

Si bien en una primera instancia se habló de un aumento a $150 pesos, Luna señaló que ante el tiempo que pasó y la situación económica tras las PASO, ese monto “no alcanza para nada” y solicitan un aumento a $200.