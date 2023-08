Quién es Bernardo Solá, el esposo de Maru Botana: casado hace 25 años, perfil bajo y papá de ocho hijos

Desde 1997, Maru Botana esta en pareja con Bernardo Solá y vivieron diferentes momentos en su historia. En este sentido, el marido de la cocinera se destaca por su personalidad alejada de los medios y el apoyo incondicional a su esposa. Desde el romance y las bromas hasta la tragedia familiar, el amor de ellos logró superar cada obstáculo.

¿Bernardo se recibió de ingeniero agrónomo y fue quien dio el primer paso para conquistar a Maru. “Me conquistó con la comida y otras muchas cosas más”, fueron las tímidas palabras de Solá durante un diálogo con Susana Giménez sobre su relación.

En aquel entonces, Bernardo explicó: “Yo soy amigo de su hermano porque estudiábamos juntos en la universidad y, de a poco, la fui conociendo. Las claves de todo fueron la paciencia y el encontrar el momento justo para saber cuándo avanzar, porque en el medio estaba la amistad y sabía que esto podía salir mal”.

Uno de los aspectos más llamativos de esta pareja es la familia numerosa que formaron. En este sentido, ambos tuvieron a Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, María Inés y Facundo. Este último fue el bebé que murió en 2008 debido a una muerte súbita a los seis meses de vida.

Maru Botana habló acerca de cómo conoció a su marido, Bernardo Solá

Por su parte, Maru Botana soltó un detalle sobre cómo comenzó su historia con Bernardo y no ocultó su diversión por aquel momento. “Él me corrió por un estacionamiento y se me hizo el guapo”, aseguró.

“Mi hermano ya se había recibido y entonces él me empezó a hablar. Para ese momento yo había tenido varios novios ya, pero cuando mi papá me vio con él me dijo que ese chico me encantaba. Y no se equivocó”, fueron las palabras de Maru.