"Una vergüenza el tránsito, cada vez peor", el reclamo de los salteños

Los vecinos del Paseo Güemes se quejan de la falta de control en el tránsito vehicular en la zona. Lo que sucede es a menudo una gran cantidad de motocicletas que generan mucho ruido con el caño de escape, conducidas por jóvenes que muchos no utilizan casco, circulan por la zona.

Quienes viven allí y los que salen a cenar o se sientan a tomar algo en un bar del lugar, están cansados de ver este tipo de hechos sobre todo los fines de semana y reclama por más control. Hacen maniobras peligrosas, avanzan por el medio de la calle e infringen las normas viales.

Desde InformateSalta compartimos un video en el que muestra la gran cantidad de motos, y muchos seguidores de nuestra cuenta se hicieron eco y denunciaron allí más irregularidades.

“Paseo Güemes, ¿nomás?”, se pregunta un usuario, “motos a contramano por todos lados, no existe la senda peatonal, los pedidos ya andan hasta por la vereda, una vergüenza el transito salteño cada vez peor. Tierra de nadie es poco…”, siguió.

“Que salgan a andar en moto en grupo no tiene nada de malo, siempre y cuando usen el equipo correspondiente y respeten los lineamientos de las normas de tráfico, pero estos no lo hacen, no representan a la comunidad de gente que realmente le gusta andar en moto”, escribió un hombre.

Una mujer agregó “¿y la vial? ¿El 911? ¿Los domingos no trabajan?”, mientras que alguien más denunció que siempre descontrol en zonas concurridas, “habilitan negocios y después no evalúan consecuencias”.

“Eso fue el domingo. Justo estuve en el monumento. Ni un policía nada, y esta gente como hormigas aparecen. Son un peligro”, añadieron.

Por otra parte, se sumaron reclamos de otros puntos de la Ciudad de Salta: “eso para zona sur es chiquito, acá agarran la ruta como si fueran dueños, pero la vial para hacer controles innecesarios, ahí no aparecen”, denunció una vecina de la zona.

“Los viernes desde la estación de servicio YPF de la Pellegrini y Zabala...harta, harta de los ruidos de este grupo son como 10 boludos”, agregó una mujer mientras que otra seguidora sostuvo que es un descontrol generalizado ya que se puede encontrar en cualquier punto de la ciudad.