Matias Assennato: "Mientras algunos hablamos de mejor educación pública, ellos hablan de derecho a tener armas"

En el programa Libertos, el abogado y referente de Libres del Sur, Matías Assennato, se mostró enérgico en sus declaraciones en defensa de la educación pública, solicitando una mayor inversión en salud mental, y en defensa de la igualdad de oportunidades para todos.

Destacó Matias Assennato lo necesario que es una Educación que llegue a casa rincon de la Provincia, puso como ejemplo la visión del Gobernador Gustavo Saenz al crear UPATECO, y marcó el trabajo que realiza la Universidad Provincial, dictando capacitaciones para el acceso al mundo de laboral en mas de 30 municipios de manera presencial, entre ellos San Antonio de los Cobres, Tolar Grande en los 60 de manera virtual, "algunos jovenes gracias a la educación gratuita, pública y de calidad ya estan accediendo a su primer empleo"

En el debate, Assennato cuestionó la propuesta de "entregar voucher" para acceder a la salud o educación "no hay un solo país donde eso haya sido exitoso", manifestó el abogado y agregó " en Chile es un prestamo para estudiar que paga el que puede y que genero más desigualdad" ante lo cual la concejala y candidata de Milei, Emilia Orozco, al no poder responder los cuestionamientos sobre esas propuestas ni señalar en que los lugares fueron exitosas, no le quedó más alternativa que insultarlo.

Assennato también defendió al CONICET y a los becarios y empleados que trabajan allí "quienes aportan a la sociedad con sus investigaciones", esto en referencia a la propuesta de la lista de La Libertad avanza de "cerrar el organismo"

El referente convocó a la sociedad no solo a defender los derechos que se conquistaron sino a ir por más "vamos a ganarle la batalla de las ideas a los reaccionarios, porque queremos un país mejor, pero para eso necesitamos más Estado, con más inversión y eso no se logra quitando la coparticipación a Salta como propone Milei y sus candidatos"

"Mientras algunos hablamos de educación pública ellos hablan de venta de armas, cuando nosotros hablamos de más inversión en Salud ellos proponen la venta de órganos" sentenció finalmente Assennato.