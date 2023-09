Corrupción de menores: Ezequiel Guazzora continúa prófugo hace un mes

Este miércoles se cumplen 31 días en los que Ezequiel Guazzora se encuentra con paradero desconocido, prófugo de la Justicia nacional acusado de presunta corrupción de menores. “Sí cree que la denuncia es falsa, que se presente”, indicó Viviana Caminos —presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina), que impulsó la denuncia original— en relación al accionar del periodista y ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores en las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El pedido de captura que recae sobre Guazzora se enmarca en el Artículo 145 del Código Penal (corrupción de menores) y fue solicitado por Santiago Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54. Todo comenzó con una denuncia presentada por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Allí, tal como adelantó Infobae semanas atrás, se menciona a Guazzora en el marco de la “presunta explotación” de una menor de 16 años por parte de la madre de la chica, con domicilio en la localidad bonaerense de Longchamps.

“Yo le diría que sí él cree que la denuncia es falsa o que la acusación no es cierta, que se presente o que por lo menos lo haga a través de un abogado. Ahí sí lo puede demostrar. Somos un país garantista, ¿no? Él puede demostrar que es inocente”, le aseguró a este medio la titular de RATT Argentina. “Uno hace intervenir a la Justicia y ella es la que investiga”, agregó Viviana Caminos cuando se cumple un mes en el que Guazzora se encuentra prófugo de la Justicia nacional.

En las últimas PASO, Guazzora fue candidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores

La organización presentó capturas de pantalla de conversaciones que el sospechoso mantenía con una mujer de 44 años. Los mensajes enviados desde una cuenta de Instagram, a los que tuvo acceso este medio, son parte del expediente y dan cuenta de la intención del periodista de pagarle a esta persona por tener relaciones sexuales con su hija, menor de edad. En el intercambio, la implicada le aporta su número de CBU que, según pudo confirmar este medio, está a su nombre.

“Me sigue pareciendo horroroso y nunca me voy a dejar de horrorizar cuando hay una persona menor de edad y que es la propia madre la que la prostituye, pero máximo un periodista como este señor que se quería presentar como candidato a diputado. Uno espera que la persona que se postula a un cargo público y que pretenda representar a la población,sea una persona que no va a dañar a nadie”, detalló Caminos.

“No tiene ninguna excusa para decir que lo están persiguiendo porque evidentemente si no se presentó y se fugó, es porque tiene cosas para ocultar”, analizó la politóloga y trabajadora social. Luego, reflexionó: “Me parece que está siendo protegido. Tal vez por alguien con buena voluntad. En este tiempo me han mandado mensajes por redes sociales diciéndome de todo, como que yo estaba dando por hecho que era culpable. O sea que hay gente que evidentemente le cree”.

“¿Qué le diría a la gente? A esa gente le diría primeramente que averigüen quiénes somos en RATT Argentina. Somos una organización que desde hace 17 años estamos trabajando sin contacto político. No estamos relacionados con ningún político y menos con la oposición. No somos militantes”, enfatizó la titular de la Red Alto al Tráfico y la Trata. “Es imposible que él diga que nuestra denuncia partió de una organización que intentó hacer política con eso para perjudicar”, insistió Caminos.



El pedido de captura que recae sobre Guazzora se debía ejecutar durante las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero no pudo efectivizarse porque el periodista no se presentó a votar aquel 13 de agosto. Desde entonces, lleva 31 días prófugo.

En la charla registrada en capturas de celular, de alto contenido sexual, el ahora prófugo hace referencia a su intención de abusar de la adolescente. “La voy a violar para vos”, le dice a la mujer en referencia a su hija. “Me la hubieras dejado c... cuando tenía 8 añitos”, indica.

Luego, el usuario —que no sería otro que Guazzora— ofrece: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”, insiste. En la conversación, además, aparecen referencias a otras víctimas. “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, dice el periodista buscado.

En un momento, la mujer le recrimina: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. “Nunca te fallé, ¿ok?”, responde en otro tramo de la conversación Guazzora. Aparentemente, de esta manera, la implicada le reclama el dinero prometido por el intercambio.