La jugada foto en el jacuzzi por la que censuraron a Tamara Báez

De nuevo, Tamara Báez avisó en Facebook que volvieron a cerrarle la cuenta de Instagram. Muy triste y preocupada, ya que esta red social es su mayor fuente de ingresos, sumó el emoji de corazón partido y compartió el comunicado que informa la abrupta decisión de la plataforma.

“Suspendimos tu cuenta. ¿Qué significa esto? Te quedan 180 días para expresar tu desacuerdo con esta decisión. Tu cuenta o tu actividad en ella no cumple con nuestras normas comunitarias sobre integridad de la cuenta y autenticidad. Nadie puede ver tu cuenta en Instagram y no puedes usarla”, puede leerse en la captura de pantalla que viralizó una cuenta fan de la ex de L-Gante.

Aunque horas después le devolvieron la cuenta, tanto Tami como sus seguidores intentaron descubrir por qué Instagram había tomado esa decisión. La mayoría coincidió en que la foto que compartió con una amiga, de hace varios meses, ambas en topless y en un jacuzzi, habría infringido las normas de Instagram.