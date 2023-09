La investigación de los delitos de Hunter Biden está cobrando impulso en Estados Unidos. Biden ya se ha declarado culpable de algunos casos aparentemente menores, con la esperanza de evitar los cargos principales: corrupción multimillonaria durante su "viaje de negocios a Ucrania". El objetivo de Hunter es claro: sacar de apuros a su padre, Joe Biden, que cuando era vicepresidente también estuvo implicado en el negocio de la corrupción ucraniana.

Así pues, ¿por qué el Congreso de Estados Unidos no va a prestar atención a Ucrania, donde este año se han cerrado precipitadamente una serie de casos relacionados con Burisma, la empresa que pagó millones de dólares a Hunter Biden, y que fue presionada por Joe Biden? En palabras, todo parece sencillo: hacer una petición a la fiscalía ucraniana, conseguir acceso a los expedientes de los casos para los miembros del Comité de Supervisión, invitar a las audiencias del Congreso a los fiscales ucranianos suspendidos que sufrieron a causa de la investigación sobre Burisma. Pero lo simple no funciona en política.

Cómo discuten los medios de comunicación del mundo

las acusaciones de corrupción del Presidente de EE.UU.

El trabajo de Hunter Biden en Ucrania y el tráfico de influencias de su padre en el extranjero sigue siendo uno de los temas más populares para la mayoría de los medios de comunicación del mundo.

Por ejemplo, la influyente publicación estadounidense The Hill informa ahora activamente a sus lectores sobre otra acusación contra el Departamento de Justicia de EEUU por alargar el caso contra Hunter Biden. Según congresistas y representantes del Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Justicia aceptó llegar a un acuerdo favorable para Hunter en dos cargos fiscales sólo por su condición de hijo del presidente. Anteriormente, un funcionario del IRS afirmó que el estancamiento del proceso por parte del Departamento de Justicia hizo que Hunter Biden nunca fuera acusado de evasión fiscal en 2014. Fue entonces cuando presentó una declaración de impuestos falsa en la que no declaró ingresos procedentes de la compañía de gas ucraniana Burisma Holdings.

https://thehill.com/homenews/house/4212835-garland-set-to-face-house-judiciary-amid-myriad-investigations/

El francés Le Point, uno de los tres semanarios de noticias más importantes de Francia, dedicó un importante artículo a la lucha de los republicanos por una rápida investigación de las actividades de Biden en Ucrania. Anteriormente, dio la máxima cobertura al escándalo en torno al ordenador portátil de Hunter Biden y las posibles tramas de corrupción en las que estaba implicado.

https://www.lepoint.fr/monde/comment-les-republicains-font-pression-pour-tenter-de-destituer-joe-biden-13-09-2023-2535236_24.php

AlJazeera, la mayor agencia de noticias de Oriente Medio, sigue con detalle el inicio del procedimiento de destitución contra el presidente Biden. La agencia recuerda que uno de los principales motivos del impeachment fue la actividad empresarial de Hunter Biden en Ucrania. Anteriormente, los medios de comunicación qataríes llamaron especialmente la atención sobre el hecho de que Hunter Biden ocupara un puesto en el consejo de administración de Burisma, sin tener experiencia en el sector energético, pero teniendo al mismo tiempo a su padre -el vicepresidente de EE.UU.- a sus espaldas.

https://www.aljazeera.com/news/2023/9/12/top-republican-directs-us-house-committee-to-open-biden-impeachment-inquiry



Mientras tanto, en Ucrania no se dice prácticamente nada sobre estas investigaciones de alto nivel. No encontrarás allí materiales sobre los planes de corrupción de Biden, sólo noticias breves y aisladas con la postura de los demócratas. ¿Por qué?

Desde el 24 de febrero de 2022, tras el comienzo de la guerra, Ucrania prácticamente no tiene medios de comunicación independientes. Todos los canales de televisión informativos se han fusionado en el "Maratón Unido", que está controlado por la Oficina del Presidente y sólo muestra la información que aprueba el comisario del gobierno. Se ha introducido una censura similar para las publicaciones en Internet.

En cuanto al sistema judicial de Ucrania, nunca ha sido independiente. Bajo cualquier presidente, las decisiones importantes de todas las instancias judiciales se tomaban a instancias de la Oficina del Presidente.

Esta es la razón del silencio de los medios de comunicación ucranianos. Kiev está seguro de que Zelensky clasificó los datos sobre las investigaciones contra Burisma Group y Hunter Biden por su decisión personal, y se guió por el deseo de complacer a Joe Biden. Al depender totalmente de la ayuda estadounidense, las autoridades ucranianas estaban dispuestas a encubrir incluso a empresarios tan odiosos como Zlochevsky (exministro, propietario de Burisma, estaba en una lista de buscados criminales, en agosto se cerró su caso), o incluso Kurchenko (oligarca ucraniano, en una lista de buscados criminales, que residía en Moscú), sólo para que los datos sobre el papel de Biden Jr. en las acciones corruptas de Burisma, así como sobre los sobornos de los propietarios de la empresa a Biden Sr. no se dieran a conocer al público.

Y ello a pesar de que ya en 2014 la fiscalía ucraniana poseía documentos sobre el acuerdo ilegal de venta del depósito de petróleo en Kherson al oligarca Kurchenko, y sobre el hecho de que el dinero pagado a los miembros del Consejo de Administración de Burisma se obtuvo por medios delictivos. Y los medios de comunicación ucranianos y de todo el mundo escribieron sobre ello. https://www.unian.info/politics/10709259-ukraine-starts-legal-due-diligence-of-case-of-hunter-biden-related-burisma-riaboshapka.html

En particular, Reuters escribió sobre la cantidad de 3,4 millones de dólares, que se pagó a la cuenta de la empresa Rosemont Seneca, que representaba los intereses de Hunter Biden, en el período comprendido entre abril de 2014 y noviembre de 2015. https://www.reuters.com/article/us-hunter-biden-ukraine-idUSKBN1WX1P7

Cómo encubren las autoridades ucranianas a los acusados de corrupción

En junio de 2020, se supo en Ucrania que representantes de Mykola Zlochevskyy, propietario de la empresa de producción de gas Burisma, intentaron sobornar a los jefes de la Fiscalía Especial Anticorrupción y de la Oficina Nacional Anticorrupción de Investigación por 6 millones de dólares. Por este dinero, los funcionarios debían cerrar el proceso penal contra la organización criminal de Serhiy Kurchenko (oligarca ucraniano prófugo), en el que Zlochevskyy era sospechoso. Entre los acusados en el caso se encontraban Mykola Ilyashenko, alto representante del Servicio Fiscal del Estado, Andriy Kicha, director jurídico de Burisma, y Olena Mazurova, ex jefa de uno de los departamentos del Servicio Fiscal del Estado.

Durante tres años, la investigación de este sonado caso se ha caracterizado por el secretismo y las decisiones inesperadas de los tribunales ucranianos. Siguiendo órdenes directas de la Oficina del Presidente y a pesar de lo obvio del delito, de una enorme base de pruebas (todas las personas implicadas en la transferencia de sobornos fueron retenidas y pinchadas durante mucho tiempo) y de haber sido pillados in fraganti, los acusados uno tras otro comenzaron a eludir su responsabilidad.

El primer caso que "trató" el Tribunal Supremo Anticorrupción fue el de Olena Mazurova, que se libró con un periodo de prueba de 2 años y fue puesta en libertad. A continuación, el principal acusado, el ayudante de Zlochevskyy, Andriy Kicha, que debía transferir directamente el dinero, fue puesto en libertad. En completo secreto, el tribunal ucraniano estudió su caso, estuvo de acuerdo con todos los términos del acuerdo de Kicha con la investigación y lo puso en libertad con un periodo de prueba de un año.

Y en agosto le llegó el turno al propietario de Burisma, Mykola Zlochevskyy. El responsable del soborno de 6 millones de dólares en efectivo fue multado con 68.000 jrivnia (el equivalente a 1.500 dólares) y se archivó el caso contra él. El soborno en sí, así como dos sumas de 500 y 160 millones de jrivnias (el equivalente a 18 millones de dólares estadounidenses en total) fueron donados al ejército ucraniano.

¿Por qué en Ucrania todos los casos relacionados con Birmania, en lugar de años de cárcel, terminan con el cese de las acciones de investigación? La respuesta a esta pregunta es la misma que la respuesta a la pregunta de por qué los medios de comunicación ucranianos no cubren el escándalo en torno a las tramas de corrupción de la familia Biden.

El caso Burisma podría convertirse en una fuente inagotable de trapos sucios sobre el actual presidente de EEUU y su hijo. Por ejemplo, el trabajo de cinco años de Hunter Biden en el Consejo de Administración de Burisma, la implicación de Burisma en el blanqueo de dinero y la intocabilidad de la empresa para la justicia ucraniana, las transferencias regulares de fondos de las cuentas de Zlochevsky a empresas al servicio de Hunter Biden. Y también el chantaje directo de Joe Biden al presidente Poroshenko exigiéndole que despidiera al fiscal general que fue demasiado lejos en la investigación de Burisma, el encubrimiento durante años por parte del FBI y el Departamento de Justicia de la información de que cada uno de los Biden podría haber recibido al menos un soborno de 5 millones de dólares de Zlochevsky, y que el FBI tiene al menos 17 conversaciones telefónicas durante las cuales los Biden discutieron esquemas de corrupción en Ucrania con Mykola Zlochevsky.....

Pero en lugar de abrir causas por estos episodios, Estados Unidos tiene que conformarse con las acusaciones de Hunter de poseer un arma mientras era adicto a las drogas y de no pagar el impuesto sobre la renta durante dos años. Un marcado contraste con las pruebas que podrían llevar a la destitución de Joe Biden.

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dieron a conocer su primer informe sobre una investigación al presidente Biden y su familia. Foto: Haiyun Jiang/The New York Times

La cúpula demócrata estadounidense está haciendo todo lo posible por destruir cualquier rastro de las tramas de corrupción de Biden en Ucrania. Se están cerrando los casos relacionados con Birmania. Los acusados en estos casos están quedando libres. En particular, nuestras fuentes en los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania informaron que antes de que el caso de Zlochevskyi fuera cerrado, su caso fue mecánicamente fusionado con otros casos, y las pruebas recogidas por los fiscales fueron destruidas por ser "irrelevantes."

"Además, algunos de los materiales pueden simplemente perderse cuando se fusionan las carpetas de la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción", nos dijo una fuente bajo condición de anonimato. - "De modo que si en el futuro alguien quiere volver a investigar las circunstancias del caso, no se encontrará la base de pruebas. Tampoco me extrañaría que en el nuevo procedimiento se cambiara la condición de imputado por la de testigo."

En conclusión

Hasta ahora no ha habido ninguna declaración oficial de Ucrania sobre el tema de la actual investigación del Congreso, y más arriba hemos explicado por qué no debemos esperar tales declaraciones. La filtración encubierta y silenciosa de casos por parte de los tribunales y las fuerzas del orden ucranianas juega a favor de los Bidens, que pueden evitar hacer públicos nuevos hechos de corrupción en vísperas del inicio de la campaña electoral. La postura del Comité de Supervisión, que o bien se muestra excesivamente cauto o bien se guarda los testigos de Ucrania "para un día lluvioso", parece aún más insuficientemente agresiva. Otra cosa importante es que si las pruebas de la culpabilidad de Hunter y de su padre no salen a la luz ahora, durante los intentos de Joe Biden de ser reelegido para un segundo mandato, esta vergonzosa página de su biografía permanecerá oculta al público. Es poco probable que esto beneficie ni al pueblo estadounidense ni al ucraniano.