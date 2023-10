Inflación imparable: Colegios públicos y privados en alerta por la matrícula 2024

La situación económica del país es apremiante y el sistema educativo no está exento. Hoy colegios públicos y privados se mantienen en alerta por la matrícula 2024. Las constantes actualizaciones de cuotas hacen temer una migración masiva al sistema estatal, sin que este tenga las vacantes necesarias, sumado al temor de quiebre de instituciones privadas.

Roberto Suaina, titular del COPRODEC, en diálogo con InformateSalta, contó cuál es la situación de colegios privados. “Los padres de todos los chicos que están en gestión privada vienen con un treining insano de estos incrementos de los costos salariales que se dan mes a mes y digo insano por una situación no del sector, sino por lo que está viviendo la República Argentina y obviamente nosotros por reglamentación tenemos que pagar a rajatabla lo que corresponde a los salarios docentes”.

Reconoció que las familias viven la realidad “con gran preocupación y se da en todos los sectores de su vida, con la particularidad de que la equiparación de los sueldos docentes en relación a los distintos acuerdos paritarios que se van firmando no llegan a que se iguale en una realidad en el hogar”.

"El papá no tiene los mismos incrementos en sus ingresos y eso genera una desproporción muy importante"

Con este panorama detalló que transitan los últimos meses del ciclo lectivo y temen lo que pueda llegar a pasar con la matrícula, “aún no se abrió la matrícula del año que viene, no tenemos ni valores, no podemos ni hablar si tenemos una incertidumbre en todos los aspectos".

"Hasta que no haya un cambio de gobierno y una política clara, es una preocupación"

"La gran preocupación de la institución es la migración de alumnos, y también del sector de gobierno porque la gestión estatal no tiene vacantes. Nuestras instituciones están preocupadas por posibles quiebres".