Fuerte apoyó a Massa- Outes: “Son garantía para mantener los derechos adquiridos”

En el marco de la entrevista que mantuvo con InformateSalta la secretaria de Seguridad de la Provincia e integrante del PJ local, Frida Fonseca, ponderó las figuras de Sergio Massa, candidato a presidente, y de Pablo Outes, a diputado nacional, señalando que son garantía para mantener los derechos adquiridos y que estos no se pierdan ante quienes promulgan ideales vacíos de sustento.

Primeramente y sobre Massa, dijo que es una persona con el manejo de la cosa pública, de la política y con gestión. “Lo demostró en el debate, es una persona que sabe hacer transitando la deuda macrista, cabalgando sobre las dificultades económicas, tratando de paleas con medidas la falta de recursos”, resaltó.

Asimismo dijo estar segura que el candidato de Unión por la Patria llegará a una instancia de ballotage. “Tengo toda la expectativa que los argentinos le den la oportunidad a Massa de ingresar al ballotage y discutir lo que venga para la Argentina”, señaló.

Dicho esto fue el turno de Outes, de quien consideró que representa la mirada que Salta necesita dentro del Congreso. “Significa tener la posibilidad de un hombre, mano derecha del gobernador, defendiendo los derechos de Salta y del norte en los próximos años; del otro lado no hay mérito en los candidatos que justifiquen los votos que vimos”, puntualizó.

“A nuestra provincia le conviene la presencia de Massa en el Gobierno Nacional, va a garantizar la obra pública, el trabajo, las jubilaciones, los derechos adquiridos”

En este punto realizó sendas críticas a la figura de Javier Milei y sus propuestas. “Hay que tener responsabilidad al votar, Argentina no merece saltar al vacío, eso es Milei, es un precipicio del que no se sabe qué pueda pasar, viene a hablar con la motosierra y eso habla de una persona violenta, con métodos no democráticos ni federales”, le reclamó para concluir.