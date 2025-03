Con Nanni a la cabeza, el frente Juntos define candidatos: ¿Habrá sorpresas?

Las elecciones estan cerca y el diputado nacional por Salta mandato cumplido, Miguel Nanni, referente de la Unión Cívica Radical (UCR), dialogó con InformateSalta y se refirió al rol de la oposición en el actual escenario político.

Nanni enfatizó la importancia de una oposición sólida y creíble. “Es muy importante lo que haga la oposición en Salta, una oposición sólida, creíble y seria, un buen mecanismo de control”, afirmó el legislador.

Respecto a los intentos de alianzas con otros partidos, Nanni reconoció las dificultades para concretar acuerdos. “Con la Libertad Avanza prácticamente no hay diálogo y con el PRO no pudimos llegar a un buen destino, me hubiera encantado realizar un frente juntos”, señaló.

Además, confirmó que actualmente están enfocados en la conformación de las listas de candidatos, las cuales serán presentadas el próximo lunes. “Ahora estamos abocados en armar las listas y presentarlas el lunes con las candidaturas, no las tenemos definidas”, agregó.

El diputado también se refirió al clima social en la provincia y expresó su confianza en el potencial de la oposición para capitalizar el descontento de la ciudadanía. “El salteño está cansado, es hora de la oposición y creo que podrá hacer un gran papel y me parece que hay una sorpresa que puede venir por ahí”, sostuvo.

Finalmente, abordó las principales preocupaciones de los salteños, destacando la inseguridad y el empleo como temas centrales. “Al salteño le inquieta el tema de la seguridad y el trabajo. Para el salteño su mayor preocupación era conseguir trabajo o no perder el trabajo que tenía, es la provincia que más trabajo informal tiene a pesar de la minería en los últimos años”, concluyó.