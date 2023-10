Llegó la primer repatriada salteña: "Escuchábamos algo y no sabíamos si era una explosión"

Desde hace más de una semana se desató la guerra entre Israel y Hamas y todo se volvió caos e incertidumbre para quienes viven a diario los ataques, secuestros y entre medio estaban residentes de distintas partes del mundo. Muchos argentinos estudiando, trabajando o paseando fueron sorprendidos por esta guerra y fue que el gobierno inició el operativo de "repatriar" a todos.

A bordo del avión Hércules se llevaron a cabo los operativos y fue así que llegó a Salta, Sol Laham que con tan solo 18 años se encontraba estudiando al otro lado del mundo. "Me fui a tomar la secundaria en septiembre del año pasado, comenzamos las clases, primer año todo bien, y este año habíamos vuelto hace mes y medio a estudiar, comenzamos las clases, estaba muy bien y la semana pasada estalló la Guerra".

La joven relató lo sucedido. "El sábado 7 de Octubre estábamos durmiendo porque era muy temprano y viene el coordinador de mi edificio y nos dice que estemos atento por si suena una alarma y algo. A partir de ahí fuimos a las noticias a investigar, muy preocupados todos, porque no sabíamos que iba pasar, fue pasando la semana y un día, en el lugar que yo vivo, sonó la alarma de bombas y fuimos al bunker, fue la primera vez que escuchamos la alarma".

Sol había estado hasta hace un mes en Salta de vacaciones y debía retomar el régimen a partir de septiembre. "Soy la primera salteña que llega a Salta gracias a Dios", expresó.

Consultada por lo que vivió, dijo que "allá están acostumbrado a que pasen estas cosas". "Nunca nos había tocado de cerca. Cuando sonaron las alarmas nadie se lo esperaba jamás, de un segundo a otro estalló todo".

Habría 7 salteños más que habrían llegado en la jornada de ayer pero no es la única que se encontraba en Israel.

La llegada a Salta

Sol explicó cómo fue el operativo retorno. "El sábado a la mañana nos llaman para ir al aeropuerto de Tel Aviv, a las 12 sale el avión, fuimos hasta el Hércules. Esperamos 4 horas y media llegar a Italia, ahí nos encontramos con todos los chicos que viajaban. La mayoría de mi avión eran chicos de mi edad que habían ido a hacer un programa de estudio que no pudieron terminarlo, después mis amigos del colegio que viajamos todos juntos nos encontramos todos ahí".

La joven dijo que si bien sintió miedo el lugar donde estaba era seguro, pero cuando le dijeron que debía volver a Argentina, sintió miedo. "Sentimos mucho miedo, pero dentro de todo estábamos bien. Es un lugar donde no suelen pasar cosas. Toda la semana estuvimos preocupados, no podíamos dormir de noche. Nos hacían hacer actividades para distraernos, cuando nos dijeron que debíamos volver nos dio una sensación de angustia, llegamos hace un mes y medio no teníamos ganas de cortar la rutina y volver, pero es una tranquilidad para mí y para mi familia".

Confirmó que tiene amigos y familiares que aún están allá que por el momento se encuentran seguros.

Valora la tranquilidad

Sol dijo que quedaron ultrasensibles al ruido. "Escuchábamos algo y no sabíamos si era una explosión. Acá es una tranquilidad, puedo ir a comprar tranquila, salir de mi casa, puedo pasear con mis amigos y puedo hacer todo lo que allá esta última semana no podía hacer, no podía salir del colegio, ni ver a mi familia".

Contó a Multivisión que su hermana vive en Israel y tiene familia en tanto una prima pertenece al ejército.

"Quiero esperar a que termine todo esto y poder volver a ir, la paso bien, estoy con mis amigos, estudio, es otra vida lo que se vive allá, quiero volver apenas se pueda. Allá es mucho más fácil, la vida es más fácil, es un lugar lindo, la gente es buena persona".