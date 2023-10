Nueva encuesta para el balotaje anticipa un final "cabeza a cabeza"

La decisión de Patricia Bullrich de anticipar su apoyo a Javier Milei disparó muchas especulaciones sobre la incidencia electoral de la jugada. ¿Incidirá la manifestación pública de la candidata? ¿Cuántos de los más de 6 millones de votantes en la primera vuelta se inclinarán por el libertario en el balotaje presidencial?

Clarín accedió a una encuesta que se hizo luego del comicio del general, aunque antes del anuncio de Bullrich. Pero ya entonces aparecía un dato clave: según ese sondeo nacional, casi la mitad de los encuestados que votaron el 22 de octubre a Juntos por el Cambio, el 19 de noviembre lo harían por la Libertad Avanza.

Ese movimiento es el que explica en gran parte por qué, de acuerdo a los números de la encuestadora que dirige el analista Cristian Buttié, el mano a mano entre Massa y Milei parte de una paridad casi absoluta.

Esta primera encuesta pos elección general muestra un llamativo empate técnico: CB le adjudica 41,6% de intención de voto inicial para el balotaje a Milei y 40,4% a Massa.

Cuando se proyectan los votos en blanco / nulos (10,4%) más los indecisos (7,5%), quedan 50,7% a 49,3%, siempre con e libertario arriba. Apenas 1,4 punto de diferencia, cuando el margen de error del estudio es de +/- 2,4%.

El relevamiento de CB (una de las firmas que anticipó el triunfo de Massa el 22-O) incluyó 1.715 entrevistas online -entre lunes y martes- en todo el país. Además de publicar los números gruesos de intención de voto para la segunda vuelta, también detalló los resultados según diferentes filtros.

El más interesante es el que cruza los datos de intención de voto para el balotaje con el voto de los mismos encuestados en la primera vuelta.

Transcurridas las PASO, por ejemplo, el primer alerta que sonó en Juntos por el Cambio vino por este tipo de relevamientos y comparativos. Allí se anticipaba que de los 11 puntos que había conseguido Horacio Rodríguez Larreta en la interna una parte no iría a Bullrich. Y así ocurrió.

¿Qué dice ahora esta primera encuesta pos elección para el balotaje? Que el 46,6% que eligió a la candidata de Juntos en el comicio general ahora se inclinaría por Milei, contra apenas un 14,1% que lo haría por Massa. El resto del electorado amarillo se divide entre "blanco / no votaré" (27,5%) y "no sé" (11,8%).

Se trata de la pecera más grande: según el escrutinio provisorio, en la elección del domingo, debajo del 36,68% de Massa y el 29,98% de Milei, vino un 23,83% de Bullrich: casi 6,3 millones de votos.

La siguiente bolsa más atractiva es la de Juan Schiaretti, el gobernador cordobés, que quedó en el camino en nombre del peronismo moderado: con cerca de 1,8 millones de votos, en el provisorio sacó 6,78%.

Ahí el reparto es un poco más equitativo. En la encuesta de CB, 37% de los votantes de Schiaretti aseguran que irán con Milei en el balotaje, un 26,5% con Massa, más 19,3% de "blanco / no votaré" y 17,1% de "no sé".

Llama un poco la atención que, siendo Schiaretti un gobernador del PJ, Massa no capte allí más apoyo que Milei. Pero podría incidir otro factor: Córdoba es una provincia profundamente anti K. Quizá la más anti K del país.

En cuanto a los votos de Myriam Bregman (poco más de 700.000, 2,7%), de acuerdo a CB un 52,7% elegiría a Massa el 19 de noviembre, apenas el 1,1% a Milei, más 14,3% de "blanco / no votaré" y 31,9% de "no sé".

Por último, entre los que no fueron a votar o lo hicieron en blanco este domingo, para el balotaje se dividirían así: 35% con Milei, 15,1% con Massa, 23,8% "blanco / no votaré" y 26% "no sé".

Otro recorte interesante que hace CB es el que detalla cómo se reparte la intención de voto para el balotaje entre Massa y Milei según el género, la edad y el nivel educativo.

En cuanto a la división por género, curiosamente ambos muestran mejor performance entre los hombres (45,4% Milei y 42,8% Massa), que entre las mujeres (37,8% y 38% respectivamente). Ocurre que entre ellas crece fuerte el "voto blanco / no votaré" (10,3%) y el "no sé" (13,9%).

En el detalle por edad, se confirma que Milei es muy fuerte entre los más jóvenes. Alcanza el 54,2% de intención de voto para la segunda vuelta entre los que tienen entre 16 y 35 años. Massa, en cambio, toca su pico entre los de 36 a 55 (45,8%).

Por nivel educativo, en tanto, el reparto resulta bastante parejo. Milei tiene su mejor cifra en los de nivel medio (44,9%) y Massa, en los de nivel bajo (44,8%). /Clarín