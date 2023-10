Murió a los 54 años Matthew Perry, actor estrella de la serie ’Friends’

Fuentes policiales de Los Ángeles, Estados Unidos, revelaron que el actor Matthew Perry (54), fue encontrado muerto este sábado en el jacuzzi de su casa.

Perry es más famoso por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los 90, que duró 10 temporadas y con él en los 234 episodios. Su personaje era uno de los favoritos de los fanáticos, al igual que su actuación, cuyos gestos y líneas han sido recreados y parodiados por fanáticos de todo el mundo. Uno me viene a la mente, en particular "Podría (en blanco) SER más"

Si bien ’Friends’ fue su mayor reclamo a la fama MP había protagonizado o fue estrella invitada en muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como ’Boys Will Be Boys’, ’Growing Pains’, ’Silver Spoons’, ’Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", "Home Free", "Ally McBeal", "The West Wing", "Scrubs", "Studio 60 on the Sunset Strip", "Go On", " La extraña pareja’ y más.

También había actuado en un puñado de películas memorables (principalmente comedia) como ’Fools Rush In’, ’The Whole Nine Yards’, ’Three to Tango’, ’The Kid’, ’17 Again’, ’Getting In’. ,’ y muchos otros. Ha estado fuera de escena más recientemente sin haber actuado desde una miniserie de televisión en 2017.

Si bien su personaje en pantalla era afable y optimista, Matthew sufrió mucho detrás de escena, en particular, por su adicción a las drogas y al alcohol a los analgésicos, específicamente. Estuvo adicto al Vicodin durante años, incluso mientras estaba en ’Friends’, y había estado entrando y saliendo de rehabilitación.

Matthew habló sobre este doloroso capítulo de su vida en una memoria que publicó el año pasado, donde detalló las luchas que tuvo incluyendo su clara pérdida/aumento de peso en el programa.

Durante la edición de su libro Matthew realizó varias entrevistas en las que se emocionó muchísimo, incluida una con Diane Sawyer , donde detalló su historia.

Si bien Perry parecía estar limpio y sobrio hace un año, el año anterior, cuando él y los otros miembros del elenco estaban presentando el programa de reunión de ’Friends’, generó preocupación entre los fanáticos ya que sentían que a veces parecía no estar bien. arrastrando las palabras y luciendo un poco fuera de sí.

Además de su consumo de sustancias Matthew también lidiaba con problemas de salud, algunos de los cuales eran graves y requerían hospitalización. Uno de esos incidentes se debió a una perforación gastrointestinal, que lo obligó a someterse a una cirugía de emergencia pero afortunadamente se recuperó.

Matthew nunca se casó, pero estuvo brevemente comprometido con Molly Hurwitz hace un par de años lo cual llegó a su fin después de solo 6 meses. Antes de eso, lo habían vinculado con Lizzy Caplan.