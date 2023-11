Economía mostró las primeras diferencias entre Massa y Milei

Los candidatos se cruzaron fuerte por la situación económica. Massa preguntó al liberal si pensaba subir tarifas, volver al sistema de jubilaciones por AFJP, eliminar la asistencia social, dolarizar y eliminar el Banco Central.

Con evasivas, Milei eludió responder "sí o no" como pedía el candidato/ministro, y aunque dio explicaciones sostuvo que la dolarización y la eliminación del Banco Central. Por el resto de los temas, lo negó, pese a que durante toda la campaña dijo lo contrario.

El candidato Unión por la Patria le hizo una serie de consultas directas a su adversario, quien reaccionó en forma airada y lo tildó de mentiroso. “El debate recién empieza, no te pongas agresivo”, contestó Massa.

Fue en el primer eje temático, Economía, cuando Massa desafió a Milei a que respondiera por “Sí” o por “No”. “Dijiste en el programa de (Eduardo) Feinmann que vas a eliminar los subsidios; vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Gelblung; por sí o por no, vas a dolarizar la economía como planetas en la carta que presentaste a la Justicia Electoral; por sí o por no: vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la Justicia en tu programa de Gobierno; por sí o por no, ¿vas a eliminar el banco central?”

“A mi no me vas a condicionar. Si te voy a decir que ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios, Vos sos un mentiroso al asustar y engañar a la gente, con el boleto. Mentiste, y además nosotros queremos atacar la parte que tiene que ver con los impuestos. No vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permtir que la economía se recupere, tu problema es que nos reventaste los ingresos, cayeron 33%, que ya venían cayendo con Macri. Mirá la miseria que generaste. Voy a terminar con el BCRA, voy a terminar con la inflación que es la forma en la que nos roban a nosotros”, fue la respuesta de Milei.

Massa, insistió en consultarle con la misma formulación. “Por sí por no”, reiteró Massa, indagando en las propuestas del libertario.

Durante el eje Economía, el candidato de La Libertad Avanza ratificó con énfasis dos de sus propuestas, ante la pregunta de Sergio Massa, quién le exigió que responda “por sí o por no”.

“Pensá que si tuviéramos la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy. Sí voy a eliminar el Banco central porque es el que genera la inflación. Y los subsidios dije que no los voy a tocar”.

“Desgraciadamente estamos frente a alguien que mintió toda campaña o miente esta noche. ¿Vas a dolarizar o no la economía?”, insistió Massa. Frente a ello, Milei contestó: “Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el banco central y terminar con el cáncer de la inflación”