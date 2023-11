Apasionante definición del descenso: hay desempate entre Gimnasia y Colón

Una jornada que prometía y no decepcionó. Este sábado, cinco equipos (Vélez, Colón, Gimnasia, Sarmiento y Unión) salieron a jugar sus partidos con el objetivo de permanecer en la Primera División. El Tatengue, que era el más comprometido, cumplió al derrotar a Tigre por 1 a 0 y se salvó de jugar la próxima temporada en la Primera Nacional. Aunque los dirigidos por el Kily González no dependían de ellos mismos. Se dieron resultados que los favorecieron: perdieron Colón (3-1 vs. Vélez) y Gimnasia (2-0 vs. Banfield). De esta manera, el Sabalero y el Lobo tendrán que jugar un partido de desempate.

