Obra pública cero: Temen que se pierdan 5000 fuentes de trabajo en la construcción

Los anuncios del presidente electo siguen retumbando en distintos sectores, la construcción es uno de los mas preocupados por la supuesta intención de reducir la obra publica a cero.

Rubén Aguilar, secretario general de la UOCRA, remarcó la importancia que tiene la obra publica de la cual dependen 220 mil trabajadores en Argentina, mientras que el trabajo de 5 mil a 6 mil familias salteñas depende de estas obras, sumando además a todos los actores que conforman el sector.

Consultado en FM Profesional sobre la medida, Aguilar expresó que el próximo gobierno nacional debe respetar lo que se adjudicó y dar seguridad jurídica al respecto, como también recalcó su preocupación por cómo afectaría a los más de 5 mil trabajadores “las obras publicas que se licitaron, se están ejecutando, las obras publicas que se licitaron y aun no comenzaron y las obras proyectadas que todavía no se han licitado, todas nos preocupan porque todas generan fuentes de trabajo para los trabajadores de la construcción”.

Sobre la posibilidad de despidos dijo que en la provincia no se despidió a nadie, pero si se trabajaba con personal reducido, como informó sobre el caso particular de la empresa que se encuentra realizando la obra de vías de ferrocarril que va hasta Tucumán desde Joaquín V González que avisó al gremio que trabajaran con la mínima cantidad de trabajadores para no cerrar la obra, aunque por el momento no anunciaron a partir de que momento.

Sobre la transparencia en las obras, se refirió al cambio de precio entre el que se presenta al momento de la licitación y su cambio durante el transcurso de la adjudicación, esto se debe a la inflación del país que constantemente sube.

“Lo que no se puede hacer es dejar a la gente sin trabajo” concluyó Aguilar.