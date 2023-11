Tenso inicio de sesión en Diputados: “Yo me voy a retirar”

La sesión de la Cámara de Diputados inició con un cruce entre dos legisladores, que terminó con una de ellas pidiendo retirarse del recinto por lo que ocurrido en la reunión de comisiones.

Mónica Juárez tomó la palabra, durante la etapa de homenajes para hablar sobre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sin embargo, su alocución tomó otro rumbo.

“Quería homenajear a quienes dan batalla cultural… ¿sabe que señor presidente? Voy a ser honesta conmigo, sobre todo, porque iba a hablar sobre el 25 de noviembre y me siento muy hipócrita. Ni usted ni yo la pasamos bien en la reunión de presidente bloque, yo me voy a retirar”, dijo.

Y continuó “no quiero que se sienta mal por lo que digo en una radio, que mis compañeros se sientan incómodos por los momentos que nosotros dos pasamos, pero yo no me siento cómoda trabajando, así como hoy estoy trabajando. Y si tengo represarías porque no le gusta lo que yo diga en los medios de comunicación, creo que estamos en grandes problemas. Yo le voy a pedir retirarme porque no voy caer en la hipocresía de sentirme como me siento, de que mis pares la pasen mal y de que usted me diga las cosas que me dijo recién. Así que, con su permiso, me voy retirar de la sesión de hoy”.

Seguidamente, Esteban Amat expresó su asombro con los dichos porque consideró que no ocurrió nada fuera de lo habitual. “Me gustaría que los diputados que estuvieron en la reunión se expresen que pasó, porque no pasó absolutamente nada y vinimos caminando hacia acá. Pero me tiene sorprendido cada vez más diputada”, le contestó.

Por su parte, Socorro Villamayor, aseguró que el acta de labor parlamentaria se desarrollo en orden. “Pude ver que ella hablaba con usted, luego empezó a decirle que usted no administra bien la Cámara, que fue lo que yo escuché, incluso usted le pidió que entienda que acá nos manejamos por consenso, que cuando se aprueba o no un proyecto tiene que ver con el diálogo previo y además de eso no he escuchado ninguna otra conversación. Nos podemos expresar libremente, pero también hay que hacerse cargo. Apelo a la paz y que traten de evitar estas situaciones”, indicó.

Además, Gustavo Dantur, agregó que la reunión fue amena, con un trato cordila y en el máximo de los respetos. “Si se habló de consenso, que en la Cámara hay que consensuar, hay que trabajar cada acta. Había una molestia de un punto que no había tenido el consenso de las comisiones, por eso hoy no se está tratando. Nunca he visto de ninguna de las dos partes ningún destrato”, manifestó.

El último en tomar la palabra, y se dio fin al entredicho, fue el diputado Germán Rallé, quien tampoco entendió la acusación. “Surgió un tema que no se dictaminó, entonces yo manifesté que lo vamos a tratar al tema, que lo va a mejorar, que tiene que existir un trabajo en las comisiones. Usted le sugirió eso a la diputada y eso fue todo. No hubo una discusión. En ningún momento yo sentí que hubo una falta de respeto, ni nada por el estilo”, afirmó.