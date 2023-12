A la cárcel por explotación sexual y sextorsión a menores, tenía videos de producción "local"

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 26 años como autor de los delitos de sextorsion en perjuicio de una menor de edad y como autor del delito de tenencia de material de abuso y/o explotación sexual infantil.

Una de las causas se inició por una averiguación preliminar a partir de un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), por la posible comisión del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil a través de Internet, donde se encontró en poder del acusado una importante de cantidad de videos obtenidos de terceros, donde no se evidencia producción local.

En la otra causa, llegó acusado de extorsionar a una menor de edad con material con contenido sexual a cambio de dinero y que tuvo origen en la ciudad de Río Gallegos.

El juez Marcelo Rubio, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 5 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.