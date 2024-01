Lo atropellaron y lo dejaron abandonado en Tartagal: "Pido si nos pueden aportar datos"

Un nuevo siniestro vial que involucra a un joven y un conductor o conductora sin escrúpulos, que tras embestirlo en Avenida 9 de Julio de Tartagal, lo dejó abandonado.

La abuela del joven, identificado como Facundo, contó la situación: "El 1° de enero tuvo un accidente y el que lo atropelló, lo dejó abandonado, tirado en la calle, no le dio auxilio. No sabemos a qué hora fue, pero a las 10 de la mañana tiene registrada la entrada en el hospital y a las 10.30 más o menos nos llamaron del hospital para avisarnos".

Totalmente conmovida expresó su dolor y pidió ayuda para dar con quien le causó daño a su nieto "No creo que ninguna familia quiera pasar lo que estamos pasando. Fue en la 9 de Julio y Güemes, por eso pido a la comunidad de Tartagal, yo sé que es muy solidaria, me van a ayudar. Necesitamos que si alguien vio quién fue, cómo fue, si nos pueden aportar datos. Si los vecinos tienen las cámaras de videovigilancias nos muestren, algo debe haber quedado registrado. Esto no puede quedar impune".

Lamentó lo que le toca vivir hoy a su nieto con tan solo 18 años "Toda una vida por delante, muchos proyectos, muchas cosas. Esa noche él salió a una fiesta y regresó, estando ya en su casa, volvió a salir y no volvió" Recordó que cuando se despidió de ella le dijo "No te preocupes por mí, ya vuelvo abuelita. Y yo lo sigo esperando y estoy aquí, día y noche esperándolo, sé que va volver".

Esperanzada en lo que les explicó el médico en Tartagal solo espera que su nieto despierte "Sé que Dios no nos va abandonar. Ya pasó las 48 horas".

Por estas horas, según se manifestó durante la entrevista por Video Tar, el joven debiera estar siendo asistido en el IMAC a dónde llegaría tras un vuelo sanitario.

Cómo llegó al hospital de Tartagal

Ingresó por la guardia central un paciente adulto joven con accidente de tránsito en la vía pública. Fue puesto en la unidad de cuidados intensivos, desde donde se informó que tiene un TEC grave.

Además cuando ingresó fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de fémur derecho. Hasta el final de la nota el día miércoles 3 de enero se encontraba en la Unidad de Cuidados críticos, con asistencia respiratoria mecánica y esperaba ser trasladado en vuelo sanitario al sanatorio IMAC en Salta capital.