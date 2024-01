La desgarradora despedida de la hija de la salteña hallada sin vida en Perú

En medio de muchos interrogantes sobre el fallecimiento de Cecilia Kairuz, la hija de la conocida estilista Claudia Kairuz, ocurrida en un hotel en Perú, su hija Sofía utilizó sus redes sociales para despedirla con un desgarrador mensaje, al igual que sus amigas quienes no hallan consuelo.

“Todavía no caigo q ya te fuiste de mi lado q ya no te tengo que no te voy a poder volver abrazar escuchar tu voz ni nada”. “Estoy y siempre voy a estar muy orgullosa de vos mami las dos sabemos por los muchas cosas q pasaste y sin embargo nunca bajaste los brazos luchaste por lo que querías y eso me enseñaste a no rendirme te voy a extrañar todos los días de mi vida”, publicó en sus redes sociales.

Junto a muchas palabras de afecto y reconocimiento, la adolescente se despidió y espera junto a su abuela la llegada de sus cenizas, así lo pudo saber InformateSalta. Claudia estaba camino a Brasil a pasar unas vacaciones cuando se enteró de lo sucedido y no dudó en regresar a Salta en búsqueda de ayuda para traerla de vuelta y poder despedirla.

Sus amigas también se hicieron eco de lo sucedido e inundaron su perfil de Facebook con muchos mensajes de cariño y tristeza, aunque varias reconocieron no saber los pormenores de lo sucedido.

La única persona que expuso algo de lo sucedido fue su mamá, quien a través de un posteo de Facebook dijo que:

Mi vida se volvió a partir en mil pedazos, mi hijita Cecilia falleció a los 37 años en tumbes Perú hace un par de meses había quedado cieguita le entró un virus en los ojos, le agarró una depresión muy grande y grandes dolores estomacales el 1 de enero a las 15 su cuerpo no resistió tanto dolor y se le produjo un paro respiratorio que no se pudo hacer nada, ella no podía tener contactos telefónicos con sus otras dos nenas porque siempre que llamaban le cortaban rechazaban su llamadas sus abuelos paternos se apoderaron de esas dos criaturas no puedo ni verla yo como abuela ni mi nieta mayor como hermana, murió con mucho dolor y angustia. Te prometo hija que yo volveré a la justicia para que tengamos contactos con tus pequeñas.