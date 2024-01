"Pan para hoy, hambre para mañana": Las claves detrás de las cuasimonedas

Luego de que el gobierno de La Rioja, encabezado por Ricardo Quintela, definiera la creación de una cuasimoneda, se despertaron varios incógnitas; ¿Cómo funcionan? ¿Qué experiencias tenemos los salteños con ellas?. Es por esto que InformateSalta dialogó con el periodista especializado en economía, Néstor Sánchez.

- Debemos empezar por ¿Qué son las cuasimonedas?

"Las cuasimonedas son eso, casi monedas, son papeles de intercambio que solo van a operar en el ámbito regional de la Provincia que lo emite".

En esta oportunidad, las riojanas se denominarán Bocade (Bonos de cancelación de deuda) y estarán destinados en un 30% al pago de los salarios de los empleados públicos de la provincia del noroeste argentino.

- ¿En Salta tenemos experiencias similares?

"Salta tiene una experiencia con el Bocade, en la época de Roberto Romero. En algún momento funcionó muy bien porque tenía un cambio del 1 a 1 con el peso, por ejemplo, a la administración pública le pagaban una parte del sueldo y las personas iban al banco, lo depositaban y se lo recibían como pesos".

Luego "el gobierno de Hernán Cornejo comenzó a poner limitaciones, ya no se cambiaba cuando se quería, sino que era una vez a la semana y se fomentaba la retención de esos bonos con sorteos semanales por el número de esos papelitos que son como billetes".

- ¿Se originan problemas con las cuasimonedas?

"Tiene una ventaja porque en la medida de que eso se retenga un poco, la provincia no gasta pesos. El tema es que hay un momento en el que se compran cosas que no son cancelables con los bonos, por ejemplo vas al supermercado y compras harina, la pagas con los bonos pero el supermercado trae la harina de afuera y no puede pagarla con los bonos. Entonces hay un momento en dónde los comercios comienzan a saturarse de esos bonos y se limita la circulación".

Se debe considerar que se podrían usar para cancelar impuestos provinciales o municipales, pero no nacionales y "hay que ver que porcentaje de sus ventas representan" puesto que si reciben muchas de estas cuasimonedas y no pueden usarlas, se comienza a paralizar la economía.

Sánchez explicó que habría que ver su aplicación en relación a las tarjetas de crédito, una posibilidad es que los bancos estipulen algún valor de cambio para poder cancelar las deudas contraídas en los créditos o el Mercado Ilegal lo haga como pasa con el dólar blue por ejemplo.