¿Una pareja puede superar una infidelidad?

En el complejo mundo de las relaciones de pareja, la infidelidad puede surgir como un desafío importante.

Belén Márquez, coach especializada en relaciones, en CNN Salta, brindó su experiencia y consejos sobre cómo una pareja puede enfrentar y superar una situación semejante.

En primer lugar, destacó la importancia de evitar culpas injustas. Afirma que señalar a la pareja y decir "te fui infiel porque tú hiciste tal cosa" no es constructivo. En lugar de eso, enfatiza la necesidad de asumir la responsabilidad por los propios errores y buscar juntos soluciones para superar la crisis.

"Lo que no se puede hacer es la culpa injusta", comenta Márquez. "Yo me tengo que hacer cargo de que la pifie y veremos cómo revestimos esto". Subraya que el individuo que fue infiel no debe trasladarle al otro la responsabilidad de sus acciones, sino asumir la responsabilidad personal y trabajar en la reconstrucción de la confianza.

La coach también destaca la importancia de la comunicación abierta y honesta durante este proceso. La pareja debe abordar las emociones, expresar sus sentimientos y preocupaciones, y trabajar juntos en la reconstrucción de la confianza.

"La clave es la comunicación", afirma Márquez. "Es fundamental sentarse y hablar abierta y honestamente sobre lo sucedido, sin ocultar nada. Solo a través de la transparencia y el entendimiento mutuo se puede empezar a sanar", concluyó.