Creyó que era una calle y se metió a un arroyo en La Silleta, fue arrastrada

En las últimas horas se conoció un terrible hecho producto de las intensas lluvias en La Silleta, una mujer joven a bordo de un auto en la noche del domingo terminó tapada por el agua y el barro, en cercanías a las fincas del lugar.

Tras el hecho, la joven resultó con golpes pero pudo ser rescatada, sin embargo el vehículo Fiat Siena dentro de un arroyo, el cual la joven mujer no advirtió su crecimiento y cayó dentro.

Desde el lugar el Bombero Voluntario Combate de La Silleta, Ramón Vilte explicó: "Vamos a hacer una especie de rampa para poder sacar fácilmente el vehículo porque hacer un acceso directo por el lado del arroyo esta muy complicado, el agua esta crecida y el camión no va poder pasar con el vehículo y le va producir mucho daño".

Agregó además, que al ser una zona de vivienda deben ser muy precavidos. "Cualquier modificación en la tierra puede producirles graves daños a las personas en cuanto se produzca una crecida del río", manifestó. El bombero supo que la chica circulaba de noche: "No tenía los lentes puestos, me comentan sus padres y por la inclinación del vehículo no vio el camino y cayó directamente. Comentaron que le duele la mano".

Uno de los finqueros cercanos al lugar a su vez contó que la situación año tras año se agrava con el avance del río. "Son terrenos que el agua se va yendo hacia el río, los temporales son cada vez peores y se ha ido comiendo y esto era una calle y la gente que venía por acá, cruzaba por el costado de mi terreno e ingresaba para salir a la ruta de Colón y esta chica pensó que todavía era calle y se la comió", concluyó por Multivisión.