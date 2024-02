Una experiencia sin interrupciones: La magia de los packs de Internet en tu vida digital

El teléfono celular se volvió casi una prolongación del cuerpo humano. La aparición de internet hizo que su función principal de comunicar se ampliara exponencialmente. Desde hace años, las personas no sólo realizan llamadas y mandan mensajes con sus teléfonos. Hacen de todo con él.

Navegan por internet, visitan sitios, consultan el clima y rastrean rutas. Buscan locales comerciales, publican textos, fotos y videos en sus redes sociales. Trabajan y estudian. De la mano de internet, la interacción con el teléfono se ha vuelto una cuestión crucial en la vida de las personas. Porque les brinda la posibilidad de tener al alcance de la mano todo lo necesario.

Es por eso que la falta de servicio en los dispositivos, puede causarles un gran inconveniente. Quedarse sin conexión representa un obstáculo para sus quehaceres diarios. Para llevar adelante la rutina de la manera esperada y deseada. Los usuarios que tienen sistema prepago de telefonía corren ese riesgo. Porque pueden remediarlo inmediatamente comprando packs de internet.

Un paquete para cada necesidad

Los packs de internet o paquetes de datos móviles se encuentran dentro de los servicios prestados por las compañías telefónicas. A los clientes que optaron por la modalidad prepaga en lugar del contrato con facturación. Esto implica que el usuario recarga dinero en su línea para poder realizar llamadas, enviar mensajes y también navegar por internet. Cuando quiera y en función de lo que necesita.

Así, puede optar por paquetes con distintas cantidades de minutos y envíos. Y packs de internet que varían en la magnitud de megas disponibles. Y en el plazo de vigencia. Las empresas ofrecen alternativas de 500 megabytes, 1 gigabyte (GB), 2 o 5 GB. Que pueden gastarse dentro de un tiempo determinado. Que puede ser de 24 horas, una semana, un mes o dos meses. Dependiendo de la compañía.

Las ventajas de los packs de internet

Hay personas que trabajan en la calle o en sitios sin conexión. Y requieren mantenerse en línea en todo momento, utilizando los datos móviles de su teléfono. Los packs ofrecidos por las compañías garantizan ese servicio y permiten gestionarlo de manera personalizada. El usuario tiene la posibilidad de cargar la cantidad de megas que quiera. En función de lo que necesite, el tiempo que lo necesite y lo que pueda gastar.

Se aconseja comprar un pack de 2 gigas diarios si se utiliza la conexión durante casi todo el día. Y uno de igual cantidad, pero con un plazo de una semana si se utilizan los datos esporádicamente. Siempre teniendo en cuenta que las empresas suelen lanzar promociones y descuentos. Que hacen más o menos convenientes determinados paquetes.

Es importante considerar el tipo de demanda de internet. Porque según la intensidad y la demanda, las actividades consumen más o menos datos. No se necesita la misma cantidad de datos para revisar la casilla de correo. Que para descargar vídeos y programas. Ver películas o series o entretenerse con videojuegos en línea.

Packs prepagos y pospagos

La modalidad prepaga de datos móviles implica que el usuario debe recargar la línea. Antes de utilizar el servicio de internet en el teléfono. Eligiendo el pack que más le convenga. Una vez consumido ese saldo, debe volver a cargar y así sucesivamente. Del lado opuesto está el modo pospago. Que implica la elección de un plan de servicio telefónico y de internet y una facturación mensual. Posterior al consumo.

Con el primer sistema, si no está atento a los consumos el usuario puede ver el servicio interrumpido. Por agotamiento de los datos móviles, los minutos o la cantidad de mensajes incluidos en el prepago. El modo pospago le garantiza conexión continua. Con la posibilidad de abonar el excedente en caso de consumir más de lo estipulado en el plan.

Sin embargo la modalidad prepaga permite un mayor control de los gastos. Si el usuario se queda sin datos y no tiene más dinero para gastar. Puede no recargar la línea y utilizar internet acudiendo a espacios con Wifi. Mientras que en el caso de pospago, deberá indefectiblemente pagar la factura, cuente o no con el dinero necesario para hacerlo.