Cuál es el auto 0 Km más barato en febrero de 2024 tras las subas

El auto 0km más barato en febrero de 2024 es el Toyota Yaris Hatchback XS, con un precio de $16.285.000. Este modelo, en su versión de entrada, se destaca por su accesibilidad en un mercado donde los precios están en constante evolución.

El mercado automotor experimentó otra modificación en sus precios, llevando a una reconfiguración en la lista de los autos 0km más baratos disponibles en febrero de 2024.



Toyota Yaris Hatchback XS: el auto más barato del mercado actual

El vehículo cuenta con una caja manual de 6 marchas que asegura un rendimiento óptimo en la carretera. En cuanto a tecnología, dispone de un sistema de audio avanzado con una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®, lo que permite una fácil conectividad y acceso a diversas aplicaciones mientras se conduce.

Para mayor comodidad, el asiento del conductor ofrece regulación en altura, complementado con un volante multifunción que brinda una experiencia de conducción más cómoda y personalizable.

Top 10 de autos más económicos:

Toyota Yaris Hatchback XS: $16.285.000

Chevrolet Joy: $17.932.900

Chevrolet Onix LS: $18.056.900

Citroën C3 Pure Tech 82 Live Pack: $18.449.300

Renault Logan Life 1.6: $18.648.900

Peugeot 208 New Like 1.2: $18.900.000

Renault Sandero Life: $18.983.800

Fiat Cronos Like 1.3: $19.100.000

Volkswagen Polo Track: $19.568.850

Chevrolet Tracker: $20.263.900

Es importante destacar que estos precios son los sugeridos por las automotrices y pueden variar en las negociaciones con concesionarios.

Los cambios constantes en los precios

La lista de autos 0km más económicos fueron objeto de múltiples cambios solo en febrero, marcando la tercera modificación en el mes. La primera actualización fue incompleta, al no incluir los precios de los modelos del Grupo Stellantis (Fiat, Peugeot Citroën y Jeep).

Más tarde, la incorporación de estos precios reconfiguró el listado. Sin embargo, el anuncio de General Motors sobre aumentos en algunos de sus modelos llevó a una nueva alteración de la lista. /TN