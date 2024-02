El truco de la pelotita de tenis para lavar la ropa

No es nada fácil lavar la ropa a máquina todos los días y esperar que esté limpia y desinfectada. Con el tiempo, todos los dispositivos se ponen a prueba, especialmente si el mantenimiento no es el mejor. Además de limpiar y cambiar los distintos recambios, también puedes poner en práctica un truco que muy poca gente conoce: basta con meter una pelota de tenis en la lavadora y el efecto será extraordinario. ¿Tu no sabes? Vayamos más lejos juntos.

Lavadora y lavandería, ¿cómo actuar correctamente?

La ropa en la lavadora siempre está más limpia y desinfectada que cuando se lava directamente a mano. Además, las nuevas lavadoras permiten lavar y desinfectar varias prendas al mismo tiempo sin dañar las texturas. Además, un aspecto que no se debe subestimar es no desperdiciar electricidad y no repercutir en la factura a final de mes.

Para que todo esto suceda día tras día y no sea necesario llamar a un técnico experto, todo aquel que utilice la lavadora debe prestar siempre atención a la limpieza y al mantenimiento. Entre los muchos consejos de los expertos, probablemente sea buena idea quitarse la ropa al final del ciclo de lavado para que no huela mal y la lavadora no se llene de humedad.

Recordemos que la humedad es el enemigo número uno en la formación de moho, que daña el interior del aparato y los tejidos en general. Entre las muchas cosas que podemos hacer, también está el uso de una nueva pelota de tenis que colocamos directamente en la canasta: pero ¿por qué?

Pelota de tenis en la lavadora, no volverás a prescindir de ella

Existe un método muy curioso que consiste en colocar una simple pelota de tenis dentro de la lavadora. Sin duda muy extraño, pero realmente útil e imposible no repetirlo en el tiempo.

Meter la(s) pelota(s) de tenis en la lavadora antes de lavar la ropa tiene muchas ventajas (obviamente nueva y limpia):

La bola aumenta la eficiencia al secar y lavar.

No deja residuos de detergente ni suavizante.

Hace un guiño al medio ambiente porque consume menos y no contamina.

Bastarán dos pelotas de tenis nuevas en la cesta, reduciendo un 20% la dosis de detergente y suavizante. Una forma estupenda de preservar el medio ambiente y conseguir una ropa impecable.

Ojo con cambiar siempre las bolas cada dos o tres lavados, porque a largo plazo podrían dañar la lavadora pero también la ropa. Eso no es todo, lo mejor es utilizar el método con ropa oscura ya que las telas claras podrían mancharse con esta bola que gira por todo el tambor al lavar.

En definitiva, es un método excelente para tener la ropa muy limpia eliminando aproximadamente un 20% de la cantidad de detergente que se utiliza habitualmente.

Fuente: trucosfaciles.info